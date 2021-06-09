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среда, 09 июня 2021 11:41

Пандемия перечеркнет все успехи бедных стран - Всемирный банк

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Пандемия перечеркнет все успехи бедных стран - Всемирный банк
Допандемийные показатели дохода на душу населения к 2022 году восстановят 90% развитых стран. Фото:Reuters

Мировая экономика в этом году вырастет на 5,6%. Это станет самым быстрым послекризисным восстановлением со времен Второй мировой войны.

"Рост общемирового ВВП в 2021-м на 5,6 процента во многом станет возможным благодаря устойчивому, хотя и неравномерному доступу к вакцинам. Впрочем, экономические риски от новых волн пандемии Covid-19 остаются существенным фактором, который может повлиять на реализацию прогноза", - говорится в экономическом прогнозе Всемирного банка.

Допандемийные показатели дохода на душу населения к 2022 году восстановят 90% развитых стран и лишь 30% развивающихся. Пандемия перечеркнет все успехи бедных стран.

Лидерами экономического роста в 2021-м станут Китай (+ 8,5% к ВВП), Индия (+ 8,3%), США (+ 6,5%), Аргентина (+ 6,3%), а также Турция и Мексика (по + 5%).

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"В 2022 году мировая экономика продолжит восстанавливаться с несколько более низкими темпами - около 4,3 процента глобального ВВП. Мировая экономика по итогам 2022-го все еще будет отставать на 2 процента от показателей докарантинного 2019-го, "- подытожили эксперты Всемирного банка.

В январе Организация Объединенных Наций прогнозировала рост мирового ВВП на 4,7%. Две крупнейшие мировые экономики - Китай и США - стали на путь восстановления благодаря налогово-бюджетной и денежно-кредитной поддержке, быстрой вакцинации населения.

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