Падение доллара закончится через две недели

В некоторых обменниках столицы можно увидеть курс 23,9 грн / $. Фото: patrioty.org.ua

К концу этого года доллар в Украине будет расти дважды.

Этот рост завершится показателями 27-27,5 грн/$, такое мнение высказал экономист Игорь Гарбарук в эфире ObozTV.

В некоторых обменниках столицы, по словам эксперта, можно увидеть курс 23,9 грн/$.

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"Я думаю, что это будет продолжаться еще ближайшие две недели. В конце октября мы увидим первое повышение курса, а в конце ноября - еще больше. К концу года мы, скорее всего, по всем прогнозам выйдем на 27-27,5 гривен за доллар" - считает экономист.

"Однако в ситуации, когда в страну закачано 88 миллиардов гривен только от одних облигаций внутреннего государственного займа, когда работники на 13% увеличили переводы в Украину, когда наше зерно на 42% больше стало продаваться, когда на 19% больше дали черные металлы увеличение экспорта, когда доллара гораздо больше, чем на него предложение, укрепления гривны будет происходить" - добавил он.

При этом Гарбарук отметил, что укрепление гривны в Украине, скорее всего, не приведет к снижению цен.

Международное кредитное агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 4 года. Обменный курс будет выглядеть так: в 2019-м – 27,00 грн/доллар, 2020-м – 27,50 грн/доллар, 2021-м – 28,00 грн/доллар, 2022-м – 28,50 грн/доллар.