Агентство S&P спрогнозировало курс гривны

Спрогнозировали курс гривны. Фото: Факты

Международное кредитное агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 4 года.

Обменный курс будет выглядеть так: 2019 – 27,00 грн/доллар, в 2020 году – 27,50 грн/доллар, 2021 – 28,00 грн/доллар, 2022 – 28,50 грн/доллар, сказано на официальном сайте агентства.

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27 сентября рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило срочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "В", прогноз стабильный. Рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA".