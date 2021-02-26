Озвучили сумму государственного долга Украины

Сообщили обновленные данные о госдолге. Фото: Корреспондент

По состоянию на конец января 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 90,74 миллиарда долларов США.

"По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 6,34 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 0,49 млрд долл. США", - сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

По данным Минфина доля государственного долга в гривне по состоянию на конец января 2021 составляла 38,9%.

В январе 2021 Минфин провел 4 аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа и привлек в бюджет 37,5 млрд грн. Кроме того, нерезиденты за месяц увеличили свой портфель ОВГЗ на 10,1 млрд грн. Их доля среди владельцев внутренних государственных ценных бумаг на конец месяца составила 9,4% (95,4 млрд грн).

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