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воскресенье, 23 мая 2021 12:24

Озвучили максимальную цену на бензин: чего ждать водителям

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Озвучили максимальную цену на бензин: чего ждать водителям
С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривны за литр, дизельного топлива - 27,89 гривны за литр. Фото: pixabay.com

Обнародовали новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. Их разработали Министерство экономики совместно с "Нафтогазом". От этих показателей Украинские АЗС могут устанавливать свою наценку.

Расчетные цены снизили только для бензина. Зато стоимость для дизельного топлива осталась без изменений.

По новым ценам горючего от Минэкономики стоимость бензина составляет 24,84 гривны за литр, а также 20,89 гривны за литр дизельного топлива. Итак, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривны за литр, дизельного топлива - 27,89 гривны за литр.

С 15 мая Кабинет Министров ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине. Постановлением правительство ввело максимальную розничную наценку в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен в дизельное топливо. 17 мая цены на АЗС резко снизились. В частности, несколько крупных сетей АЗС опустили цены на бензин А-95 на 1 - 2 гривны.

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Ряд сетей автозаправочных станций в Украине временно прекратили продажу "премиальных" марок бензина и дизельного топлива. Речь идет о сети OKKO, WOG, KLO. Объяснили это решение тем, что Кабмин ввел госрегулирование цен на горючее, установив максимальную торговую надбавку к цене. Так что продажа "премиального" топлива стал убыточным.

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