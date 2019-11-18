Овощи борщевого набора подешевели впервые за 4 года

Впервые за последние 4 года в период с июля по октябрь средняя стоимость овощей борщового набора снизилась. Заметно подешевела морковь - почти вдвое.

Правда рекордно дорогим остается картофель, пишет "Інфо-Шувар".

Автор: info.shuvar.com Морковь подешевела вдвое.

"Снижение цены на борщевой набор в этом сезоне может быть связан с увеличением производства. Предыдущие 3 года площади под овощами сокращались и цены, соответственно, росли", - объясняет эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько денег украинцы тратят на еду

По ее словам, предыдущие сезоны экспортировали овощей мало из-за жестких фитосанитарных требований в соседних странах.

Так, 18 ноября овощи борщового набора продают в 1,5-2 раза дешевле, чем в прошлом году. Правда картофель за год подорожал вдвое. Однако в ноябре цена на него немного падала.

В октябре продукты в Украине подорожали на 0,6%. Больше всего в цене выросло сливочное масло, молоко, пшеничный хлеб. В отделе бакалеи безоговорочным лидером стала гречка. Добавила 31,3%. Овощи борщевого набора подорожали от 0,8% до 4,2%. В то же время яблоки упали в цене на 7,8%.