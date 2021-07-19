Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен

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В Украине существенно подешевел картофель. Производители продают его по 4-5 грн/кг. На рынках розничные цены 8-10 грн/кг.

"Сейчас продают картофель средних сортов, он не будет закладываться на хранение. Среднего картофеля вырастили больше, чем за прошлый год. Погодные условия были благоприятными, ничто не помешало плантациям. Поэтому предложение растет ежедневно. Оптовая цена 4-5 гривен не устраивает производителей. Это на грани рентабельности, говорят они. Более рабочая цена для них за последние годы была 8-9 и более 10 гривен. Но предложение есть, остатки девать некуда. Но не на помойку - на рынок и по более доступным ценам", - рассказал Gazeta.ua Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты ".

Сейчас самым дорогим корнеплодом является морковь. На базарах ее продают по 25 грн/кг. Свеклу - по 20 грн/кг.

"Стабильно реализуются свекла и морковь нового урожая. Морковь дешевеет, но остается самым дорогим корнеплодом. С луком без изменений, цена держится выше, чем в прошлом году на 100 процентов и более. В прошлом году собрали гораздо больше и ранний лук был дешевым", - говорит эксперт.

На рынках лук нового урожая сейчас стоит 14 грн/кг.

Грунтовых томатов в продаже еще нет. Сейчас продаются томаты из пленочных теплиц и со стационарных тепличных комбинатов. Пленочные реализуют по 12-19 грн, а комбинаты продают по 22-25 грн. Это оптовые цены.

"В супермаркетах цена на помидоры составляет более 30 грн. Такой цена будет, пока не начнутся томаты с открытого грунта. Это будет через неделю-две. Комбинаты продают дороже, потому что затраты на производство больше. Но у них стабильные сроки созревания, они могут формировать и отдельные периоды поставки в сети. С комбинатами работать удобнее, но продукция будет дороже", - отметил Александр Хорев.

На рынках и в супермаркетах начали массово продавать капусту средних сортов по 10 грн/кг. Она будет до сбора поздней, которую будут закладывать в хранилища для хранения на зиму.

"Мы еще понемногу реализуем лук и капусту урожая 2020 года. Прошлогоднюю капусту в сетях уже не купишь. Но ее еще берут на засолку, она хорошо подходит для переработки. Лука вырастили в прошлом году много, поэтому есть еще остатки прошлогодние. Качество его удовлетворительное, он приличный для реализации. Его много в хранилищах", - добавил эксперт.

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Огурцы незначительно подорожали.

"Огурцы сильно дешевели в начале прошлой недели, потому что было увеличено предложение. Сейчас завершилась уборка урожая в пленочных теплицах, а комбинаты не снижают цены, поэтому цены даже растут на огурцы и томаты. На все основные сезонные позиции спрос в Украине есть и будет", - подытожил Александр Хорев.

Украина не имеет собственной переработки картофеля. Наш рынок открыт для любого импорта, рассказала исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова. В прошлом году было произведено 20,7 млн т картофеля, из которых 98% выращено хозяйствами населения. Сельхозпредприятиями - 367 тыс. т.