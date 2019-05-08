Отключают от газа: как облгазы выманивают деньги у украинцев

Чтобы возобновить газоснабжение надо заплатить около тысячи гривен. Фото: Укрінформ

Облгазы придумали новый способ, как собрать с потребителей дополнительные средства. Под предлогом технического обследования сетей дома отключают от газоснабжения.

"К чисто техническому процессу газовики подошли творчески - возобновить поставки газа обещают после оплаты дополнительных счетов", - объясняют в "Нафтогазе".

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Чтобы возобновить газоснабжение, надо заплатить около 1000 гривен. Из них 500 - за обслуживание колонки, которое они не проводили.

Кроме того, облгазы грозятся не восстанавливать газоснабжение из-за долгов. Большинство из них - это незаконно начисленные газовые коэффициенты. Такими их признали правительство и Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

В марте-апреле НКРЭКУ проверила облгазы из-за незаконных начислений объемов газа населению. Они заставляли украинцев платить за несуществующий газ. Облгазы оштрафовали на 850 тыс. грн каждый. Харьковгаз избежал штрафа, так как признал нарушение. Сделал перерасчет. Другие должны были пересмотреть платежки, начиная с октября 2018-го. Например, Киевоблгаз, Винницагаз, Волыньгаз - до 5 апреля. Однако они этого не сделали. Штрафы также никто не оплатил. 2 последних облгаза обратились в суд с требованием приостановить действие постановления Нацкомиссии.