ОТГ не смогут продавать землю - Минагрополитики

После запуска рынка объединённые территориальные громады не смогут продавать землю. Смогут только сдавать в аренду.

Автор: Елена Луценко Громады могут только сдавать землю в аренду через электронные аукционы

"Земля возвращена громадам. Они являются субъектами, которые устанавливают контроль, в том числе в вопросе земельных налогов. Громады сегодня становятся субъектом, несущим ответственность за коммунальную землю. Громады могут только сдавать землю в аренду через электронные аукционы", - рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Рынок земли в Украине заработает 1 июля. Украинцы смогут покупать и продавать сельскохозяйственную землю.

28 апреля Верховная Рада приняла закон о земельной децентрализации. Его называют ключевым для рынка земли. Состоится передача земельных участков за пределами населенных пунктов из государственной в собственность общин - местных органов самоуправления. Исключение - участки государственного значения или находящиеся в собственности заповедников. Процедура передачи земель в коммунальную собственность будет проще. Отменяются лишние разрешения и повторные проверки документов. Вводится их независимый контроль через общественную экспертизу. Документы по землеустройству станут публичными и общедоступными.