От платьев до бетономешалок: что украинцы сдают в аренду

Чаще всего напрокат украинцы сдают свадебные платья и строительные инструменты.

Кроме того, часто предлагают арендовать кофемашины, рекламное оборудование, звуковую и видео аппаратуру, кальяны, велосипеды и батуты, пишет olx.ua.

В десятку вещей, которые сдают напрокат, вошли выпускные платья. В топ-50 - генератор мыльных пузырей, металлоискатель и палатка.

Автор: olx.ua Больше всего предложений аренды вещей в Киевской обл. Чуть меньше в Днепропетровской и Одесской обл.

В то же время украинцы активно арендуют беседки у воды и кальяны. На третьем месте - строительные инструменты. Далее следуют купальники для художественной гимнастики и игровые приставки.

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Больше всего предложений аренды вещей в Киевской обл. Чуть меньше в Днепропетровской и Одесской обл.

Меньше всего объявлений об аренде вещей в Закарпатской и Кировоградской обл.

В интернете товары покупают 53% женщин и 47% мужчин. Покупки делают работающие граждане со средним и высоким уровнем дохода. Преимущественно покупают одежду, электронику, косметику и игрушки. Меньше всего - еду.