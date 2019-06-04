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среда, 05 июня 2019 21:11

От платьев до бетономешалок: что украинцы сдают в аренду

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Чаще всего напрокат украинцы сдают свадебные платья и строительные инструменты.

Кроме того, часто предлагают арендовать кофемашины, рекламное оборудование, звуковую и видео аппаратуру, кальяны, велосипеды и батуты, пишет olx.ua.

В десятку вещей, которые сдают напрокат, вошли выпускные платья. В топ-50 - генератор мыльных пузырей, металлоискатель и палатка.

Автор: olx.ua
  Больше всего предложений аренды вещей в Киевской обл. Чуть меньше в Днепропетровской и Одесской обл.
Больше всего предложений аренды вещей в Киевской обл. Чуть меньше в Днепропетровской и Одесской обл.

В то же время украинцы активно арендуют беседки у воды и кальяны. На третьем месте - строительные инструменты. Далее следуют купальники для художественной гимнастики и игровые приставки.

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Больше всего предложений аренды вещей в Киевской обл. Чуть меньше в Днепропетровской и Одесской обл.

Меньше всего объявлений об аренде вещей в Закарпатской и Кировоградской обл.

В интернете товары покупают 53% женщин и 47% мужчин. Покупки делают работающие граждане со средним и высоким уровнем дохода. Преимущественно покупают одежду, электронику, косметику и игрушки. Меньше всего - еду.

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Дата
05
июня

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