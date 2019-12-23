От опыта работы к человеческим качествам: как изменился поиск работников в 2019 году

Рекрутеры все чаще ищут сотрудников через социальные сети. Фото: Depositphotos

В этом году работодатели активно искали работников и предлагали работу через социальные сети, рассказала Gazeta.ua HR-эксперт Татьяна Пашкина.

"При поиске специалистов привлекали цифровые технологии. Это различные чат-боты, поисковые механизмы, автоматизированные инструменты", - говорит она.

Объясняет, что меньше внимания работодатели начали обращать на опыт работы сотрудника.

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"Многолетний опыт - уже не преимущество при приеме на работу. Если человек десять лет что-то делал, то сейчас это придется делать по-другому. Самое главное - это человеческие качества и личностные компетенции. Работодатель пытается понять не только, каким успешным был кандидат, а каким успешным он будет в будущем", - отмечает Пашкина.

По ее словам, поисковики хотят работать в финансово стабильной компании с гарантированной зарплатой. Стремятся к карьерному росту. Кроме того, ищут удобный график, современный офис.

В Украине хотят обновить трудовой кодекс. По словам министра экономики Тимофея Милованова новый документ может появиться через несколько месяцев. В нем хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - до 30 дней. Также прописать нормы, которые будут защищать права беременных, женщин в декрете и лиц с инвалидностью.