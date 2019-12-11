Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам

В Украине нужно вводить почасовую оплату труда. Фото: lawkator.com

Украинцы пользуются латанным-перелатанным советским трудовым кодексом. Надо принимать новый. Это вопрос не столько экономический, как социально-политический, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

"Действующий трудовой кодекс Украине не подходит. Его писали под профсоюзы, которые сегодня надо уничтожать. Они не права рабочих защищают, а занимаются рейдерством. Кроме того кодекс не учитывает существования безработицы, рыночные отношения между работником и работодателем", - объясняет Охрименко.

По его словам, в европейских странах работодатель и работник подписывают контракт, где четко указывают, сколько часов будет работать человек и какую зарплату будет получать.

"Работодатель оплачивает каждый час. Бывают случаи, когда занятость составляет 2 часа в неделю. Если работнику придется задержаться хотя бы на 45 минут, компания обязана оплатить их. То есть люди могут рассчитать свое время и заработки", - отмечает экономист.

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Добавляет, что в Европе есть возможность официально работать на нескольких работах одновременно.

"В Украине работник сидит в офисе 8 часов, даже если работы нет. Иногда идет домой пораньше. Работодатель ищет способы, как заплатить меньше. Такая система никоим образом не стимулирует людей. Надо отходить от традиционного рабочего графика. Вводить почасовую оплату труда", - резюмировал Охрименко.

В Украине хотят обновить трудовой кодекс. По словам министра экономики Тимофея Милованова новый документ может появиться через несколько месяцев. В нем хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - до 30 дней. Также прописать нормы, которые будут защищать права беременных, женщин в декрете и лиц с инвалидностью.