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вторник, 16 июля 2019 21:10

От обедов до массажа: чем работодатели привлекают работников

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От обедов до массажа: чем работодатели привлекают работников
Чтобы удержать работников, работодатели оплачивают обеды, медицинское страхование. Предлагают гибкий график работы и безлимитные отпуска. Фото: Booking.com

При приеме на работу рекрутеры обращают внимание на опыт работы и личные качества кандидата. Значения не имеет образование. Хотя, еще 10 лет назад человеку без диплома ничего не светило, рассказал Gazeta.ua hr-менеджер Михаил Притула.

"В резюме работодатели ищут информацию о достижениях работников, а не их обязанности на предыдущей работе. Компаниям важно, какие курсы или тренинги вы прошли, какую профессиональную литературу читаете. Иногда работодатель готов оплатить обучение потенциального работника. Такое практикуют среди программистов", - объясняет эксперт.

Работу украинцам все чаще предлагают через группы в социальных сетях. Сайты поиска работы теряют популярность.

"Часто работодатели сами ищут резюме или объявление о поиске работы украинцами. Если уволились или хотите найти работу, пишите об этом в социальных сетях. Бывают случаи, когда даже среди ваших знакомых есть тот, кто готов предложить работу", - говорит Михаил Притула.

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По его словам, украинцы все чаще ищут работу за границей и не хотят работать дома. Поэтому компании придумывают новые способы, как удержать работников.

"Бесплатными обедами уже никого не удивишь. Каждый второй оплачивает обучение персонала или гарантирует медицинское страхование. Работодатели массово отказываются от дресс-кода, переходят на гибкий график, предлагают безлимитные отпуска, зарубежные конференции или кредиты на льготных условиях. В офисе ставят теннисный стол, открывают кабинеты массажа", - объясняет hr-менеджер.

Минсоцполитики предлагает закрепить в Трудовом кодексе понятие гибкий график, удаленная работа и самостоятельная организация рабочего времени. Соответствующий законопроект обнародован 25 июня.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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16
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