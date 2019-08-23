От йогуртов до сыров: сколько стоит молочка

Йогурт с июля 2018-го по июль 2019 года подорожал на 13%. Фото: Depositphotos

За год молочные продукты подорожали на 16%.

"Ассоциация поставщиков торговых сетей всегда считала стоимость молока, сметаны, творога и масла. Чтобы сравнить цены, в супермаркетах проанализировали стоимость кефира, йогурта, сливок, твердого и плавленого сыра, маргарина. Так, нежирный кефир подорожал на 12%. В июле 2019-го стоил 24,9 гривны, в аналогичный период прошлого года - 22,2 гривны", - написал в Facebook директор ассоциации Алексей Дорошенко.

Классический йогурт жирностью 1,5% и объемом 580 мл добавил к цене 13%. Подорожал с 27,9 до 31,6 грн.

Твердый голландский сыр 45%, весом 285 г добавил 16%. В прошлом году в июле стоил 62,1 грн. Сейчас - 71,9 грн.

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Сливки 10% выросли в цене на 18%. За 200 мл надо заплатить 16,3 грн. Маргарин подорожал на 22% - до 14,4 грн за 200 г.

Плавленый сливочный сыр 55% за год добавил 25%. В июле 2019-го 90 г стоили 15,4 грн, в прошлом году - 12,3 грн.

Украинцы в среднем тратят 45% всех доходов на еду и напитки. В то же время расходы в регионах отличаются. Киевляне больше других украинцев тратят на молочные продукты - 7,5% месячного дохода.