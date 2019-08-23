От йогуртов до сыров: сколько стоит молочка

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1008
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1863
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
4 Просмотров: 4041
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1521
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2205
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1872
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2178
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2214
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2448
Фото
Все фото
13
6
4
3
4
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Видео
Все видео
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5733
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2214
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2448
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6885
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4808
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 августа 2019
Просмотров: 180
Я, незалежна
Яка я, у свої 28? Розкажеш мені при зустрічі? Тільки правду, мені цікаво. А я про себе знаю ось що: коли мені боляче, я б'юся. Коли на мене ...
пятница, 23 августа 2019 21:10

От йогуртов до сыров: сколько стоит молочка

  Комментировать
От йогуртов до сыров: сколько стоит молочка
Йогурт с июля 2018-го по июль 2019 года подорожал на 13%. Фото: Depositphotos

За год молочные продукты подорожали на 16%.

"Ассоциация поставщиков торговых сетей всегда считала стоимость молока, сметаны, творога и масла. Чтобы сравнить цены, в супермаркетах проанализировали стоимость кефира, йогурта, сливок, твердого и плавленого сыра, маргарина. Так, нежирный кефир подорожал на 12%. В июле 2019-го стоил 24,9 гривны, в аналогичный период прошлого года - 22,2 гривны", - написал в Facebook директор ассоциации Алексей Дорошенко.

Классический йогурт жирностью 1,5% и объемом 580 мл добавил к цене 13%. Подорожал с 27,9 до 31,6 грн.

Твердый голландский сыр 45%, весом 285 г добавил 16%. В прошлом году в июле стоил 62,1 грн. Сейчас - 71,9 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потребительское настроение украинцев растет: исследование

Сливки 10% выросли в цене на 18%. За 200 мл надо заплатить 16,3 грн. Маргарин подорожал на 22% - до 14,4 грн за 200 г.

Плавленый сливочный сыр 55% за год добавил 25%. В июле 2019-го 90 г стоили 15,4 грн, в прошлом году - 12,3 грн.

Украинцы в среднем тратят 45% всех доходов на еду и напитки. В то же время расходы в регионах отличаются. Киевляне больше других украинцев тратят на молочные продукты - 7,5% месячного дохода.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От йогуртов до сыров: сколько стоит молочка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
августа

Памятнику сказочного персонажа отрезали голову

Жертвам неважно, какой режим лишил их свободы - сегодня годовщина подписания судьбоносного соглашения

Самое читаемое
&quot;Сексуальная мексиканка&quot; - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
"Сексуальная мексиканка" - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
5
 Просмотров: 39496
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 3 Просмотров: 29269
&quot;Перепутала педали&quot; теща Притулы - нашли виновницу ДТП
"Перепутала педали" теща Притулы - нашли виновницу ДТП Просмотров: 18010
Первый &quot;слуга народа&quot; отказался от мандата
Первый "слуга народа" отказался от мандата 1 Просмотров: 14622
В маршрутке тело женщины пролежало больше двух часов
В маршрутке тело женщины пролежало больше двух часов
 Просмотров: 14382
Экономика
Руководство госшахт присвоило больше 500 млн грн - СБУ
Руководство госшахт присвоило больше 500 млн грн - СБУ Просмотров: 261
"Роттердам+" не подразумевает доставку угля из Роттердама - Риккетс
"Роттердам+" не подразумевает доставку угля из Роттердама - Риккетс Просмотров: 306
Украине выгодно закупать уголь по формуле "Роттердам+", которую третий год расследует НАБУ - эксперт
Украине выгодно закупать уголь по формуле "Роттердам+", которую третий год расследует НАБУ - эксперт 1 Просмотров: 234
Автогаз дорожает: цены на 23 августа
Автогаз дорожает: цены на 23 августа Просмотров: 234
Почему украинцы отказываются от наличных
Почему украинцы отказываются от наличных Просмотров: 495
Больше всего комментируют
8
Дело "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов — эксперты
4
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
3
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
3
Имеют недостатки - Генштаб отчитался о новых жилых модулях
Голосов: 21438
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua