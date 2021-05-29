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суббота, 29 мая 2021 21:10

От 30 тыс. грн: кому предлагают самую высокую зарплату

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От 30 тыс. грн: кому предлагают самую высокую зарплату
Компании в Киеве, Днепре готовы платить от 30 до 120 тыс. грн. Фото: pexels.com

В Украине самую высокую среднюю зарплату получают программисты. Они могут претендовать на ежемесячный заработок в размере около 67 тыс. грн.

В то же время большие заработные платы предлагают и другим специалистам, пишет The Point.

Таргетолог Facebook

Столичная компания, которая производит автомобильные коврики, ищет специалиста с опытом работы от 2-х лет, пониманием алгоритмов Facebook. Зарплату обещают от 40 тыс. грн до 120 тыс. грн.

Бортинженер

В Киеве работу предлагают бортинженеру с опытом работы, владением английским языком. Заработную плату обещают на уровне 120 тыс. грн.

Финансовый директор

Столичная компания, которая занимается дистрибуцией электронных сигарет и аксессуаров, ищет специалиста. Нужен человек с опытом работы на аналогичной должности не менее 5 лет, пониманием всего цикла управленческой отчетности, аналитическими и менеджерскими навыками. Компания гарантирует гибкое рабочее время, зарплату 80 тыс. грн.

Стоматолог-ортопед

Стоматологической клинике в Киеве нужен специалист. Ищу человека с высшим медицинским образованием, опытом работы от 5 лет. Обещают зарплату от 40 тыс. грн до 90 тыс. грн.

Коммерческий директор

Компания в Днепре, которая выполняет все виды работ по электроснабжению предприятий и организаций любых форм собственности, приглашает в команду специалиста с опытом работы в сфере В2В. Есть возможность зарабатывать в пределах 50-100 тыс. грн.

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Директор филиала

Импортер и дистрибьютор американских грилей и барбекю предлагает партнерскую вакансию руководителя филиала. Ищут человека с навыками управления малым бизнесом или опытом работы на высокой руководящей должности, умением управлять финансовыми потоками. В зависимости от финансового результата филиала возможно зарабатывать 30-100 тыс. грн. Работа в Тернополе.

Начальник аналитического отдела

Кондитерская корпорация ищет специалиста с высшим экономическим или техническим образованием, опытом работы в области анализа данных, опытом управления командой менеджеров от трех лет, знанием английского языка на уровне Upper-Intermediate и выше. Заработная плата гарантируется на уровне 90 тыс. грн. Обещают официальное трудоустройство, медицинское страхование и программы обучения.

Директор по развитию юридического бизнеса

Юридическая компания ищет в команду директора, который будет заниматься запуском бизнеса и настраивать все процессы. Ищут человека с опытом запуска с нуля юридического направления или консалтингового проекту, умением написать маркетинговую стратегию привлечения клиентов и выстроить систему продаж в бизнесе. Компания гарантирует заработную плату от 40 тыс. грн. Доход может быть в пределах $2-3 тыс.

На украинском рынке труда выросло количество вакансий. Больше всего работы предлагают операторам коллцентров, водителям такси, продавцам-консультантам и строителям. Активно продолжают искать IT-специалистов. На 40% выросло количество предложений удаленной работы.

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