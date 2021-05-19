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среда, 19 мая 2021 10:09

Ищу работу: назвали самых востребованных специалистов

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Ищу работу: назвали самых востребованных специалистов
Работодатели активно ищут операторов колл-центров. Фото: pexels.com

На украинском рынке труда выросло количество вакансий. Работы стали предлагать в три раза больше.

Об этом свидетельствуют данные рекрутинговых компаний, пишет tsn.ua.

Больше всего работы предлагают операторам колл-центров, водителям такси, продавцам-консультантам и строителям. Активно продолжают искать IТ-специалистов. На 40% выросло количество предложений удаленной работы.

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В то же время в прошлом году больше всего вакансий было для менеджеров по продажам, курьеров, охранников и торговых представителей.

Кроме того в этом году на 3% выросло количество поисковиков. Чаще всего интересуются вакансиями промоутера, курьера, консультанта в интернет-магазин.

В апреле большинство компаний предлагали зарплату в пределах 11-15 тыс. грн. 6265 работодателей готовы платить 7-11 тыс. грн. В 5115 вакансиях указали зарплату 15 -19 тыс. В 5748 вакансиях предлагали низкий заработок - менее 7 тыс. грн. Самую высокую зарплату - от 39 тыс. грн указали в 1290 вакансиях.

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