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пятница, 01 ноября 2019 21:10

От $18 тыс.: сколько стоят столичные квартиры

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От $18 тыс.: сколько стоят столичные квартиры
В октябре активно покупали недвижимость. Спрос упадет ближе к новому году. Фото: dom.ria.com

В октябре дешевле всего стоила однокомнатная квартира площадью 26 м² на ул. Телиги в Шевченковском районе столицы - $18 тыс.

Жилье площадью 31 м² на ул. Радченко в Соломенском районе продали за $24 тыс. $ 45 тыс. стоила "однушка" 47 м² на ул. Метрологической в ​​Голосеевском районе, передает АН "Благовіст".

Двухкомнатную квартиру 75 м² в Голосеевском районе приобрели за $50 тыс. $51 тыс. стоило двухкомнатное жилье 55 м² в Днепровском районе.

Однокомнатную квартиру 50 м² в Голосеевском районе отдали за $70 тыс. В этом же районе за $100 тыс. приобрели "однушку" 54 м². $101 тыс. стоила трехкомнатная квартира площадью 103 м² в Дарницком районе.

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В Соломенском за $150 тыс. купили трехкомнатное жилье 75 м². Квартиру площадью 133 м² в Шевченковском районе приобрели за $270 тыс.

Дороже всего в октябре стоила четырехкомнатная квартира 187 м² в Шевченковском районе - $655 тыс.

"Рынок недвижимости Киева бьет прошлогодние рекорды. Тем, кто планирует продавать недвижимость, я бы порекомендовала поспешить, поскольку сейчас отличное время для этого. Ближе к новому году активность покупателей будет снижаться", - говорит Елена Биберова, гендиректор агентства.

На стоимость квартиры ощутимо влияет метраж, площадь кухни и этаж. Так, за "однушку" 35 м² в среднем просят $35 тыс. За жилье 34 м² - $33 тыс.

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