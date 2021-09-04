Остаток средств в госказне резко вырос – Шмыгаль

Остаток средств на едином казначейском счете в августе вырос в шесть раз. Фото: Пресс-служба Кабмин

Остаток средств на едином казначейском счете в августе вырос в шесть раз и составили 57,5 млрд гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"По данным Национального банка международные резервы Украины превысили 30 млрд долларов. Остатки на едином казначейском счете возросли в августе в шесть раз и составили 57,5 млрд гривен по состоянию на 1 сентября", – написал Шмыгаль.

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По его данным, в госбюджет за первые восемь месяцев этого года поступило на 28 млрд гривен больше плана и на 106 млрд больше, чем в прошлом году.

"Выполнение бюджета происходит за счет восстановления экономики, благоприятной внешней конъюнктуры и более эффективной работы налоговой и таможни", – подчеркнул глава правительства.

Кабмин ввел изменения в расчете средней заработной платы. Теперь будут учитывать премии и другие выплаты за месяц.