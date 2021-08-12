Осенью прогнозируют рост цен на интернет и телевидение

В Украине тарифы на интернет и телевидение могут увеличиться на 10-30%.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Средняя цена телевидения может вырасти на 20%

"Ключевая причина увеличения тарифов - рост стоимости контента. За каждого пользователя нужно платить отчисления в коалицию аудиовизуальных и музыкальных прав. Цены могут вырасти этой осенью или в начале зимы. Участники рынка будут постепенно пересматривать стоимость услуг. Чтобы не раздражать абонентов, провайдеры поднимут цены один раз, - рассказал директор интернет-оператора "Паутина" Александр Арутюнян в комментарии UBR.ua.

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Средняя цена телевидения может вырасти на 20%. К этому нужно будет еще добавить 2-5% отчислений в КАМП, заметил Арутюнян.

За последний год тарифы на коммунальные услуги поднялись на 35,5%. Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за июль 2021 года выросли на 0,6%, свидетельствуют данные Госстата.