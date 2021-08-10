Тарифы на коммунальные услуги выросли на 35%

В Украине выросли тарифы. Фото: Укринформ

За последний год тарифы на коммунальные услуги поднялись на 35,5%.

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за июль 2021 года выросли на 0,6%, свидетельствуют данные Госстата

Тарифы на содержание и ремонт жилья за июль выросли на 1,4% (за год – на 6,7%), на водоснабжение – не изменились (за год – выросли на 11,0%), на канализацию – не изменились (за год – выросли на 17,5%), на содержание жилья и придомовых территорий выросли на 0,1% (за год – выросли на 3,0%), на электроэнергию – не изменились (за год – выросли на 36,6%), на природный газ выросли на 3,3% (за год – выросли на 164,5%), на отопление и горячую воду – не изменились (за год – выросли на 13,9%).

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в июне 2021 года составили 10,4 млрд грн. Это на 35% больше, чем в июне прошлого года (7,7 млрд грн).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июня 2021 года составила 66,4 млрд грн, что на 2,5 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (68,9 млрд грн).

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Инфляция в Украине за год ускорилась до 10,2%. В июне была на уровне 9,5%. С июня по июль потребительские цены в Украине выросли на 0,1%. С начала года все подорожало на 6,5%.