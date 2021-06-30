Ощадбанк присоединят к системе гарантирования вкладов

До 2023 года в Украине предлагают увеличить сумму гарантирования вкладов физлиц до 600 тыс. грн. Ощадбанк хотят присоединить к системе гарантирования.

Автор: Елена Луценко Присоединение Ощадбанка в Фонд гарантирования является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка

Верховная Рада на заседании 30 июня поддержала в первом чтении законопроект №5542-1. Документ поддержали 235 депутатов, пишет Экономическая правда.

Предполагается увеличить гарантированную сумму возмещения средств по вкладам с 200 тыс. грн до 400 тыс. грн со дня вступления в силу закона и до 31 декабря 2022 года.

С 1 января 2023-го гарантированная сумма возрастет до 600 тыс. грн.

Проект закона утверждает порядок проведения стресс-тестирования системы гарантирования вкладов физлиц. Он определяет механизм урегулирования задолженности Фонда по векселям, выданным в обмен на гособлигации в 2015-2016 годах в сумме 68,9 млрд грн. Об этом сообщил автор альтернативного законопроекта и председатель налогового комитета Верховной рады Данил Гетманцев.

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Присоединение Ощадбанка в Фонд гарантирования является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка. Вопрос платежеспособности ФГВ и вхождения Ощадбанка в Фонд также определены в Меморандуме с МВФ.

Для достижения договоренностей с Международным валютным фондом Украине нужно решить проблемные вопросы в фискальной сфере, энергетической и в борьбе с коррупцией. Нацбанк выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком. Для того, чтобы произошло вхождение иностранного инвестора в капитал Ощадбанка, банк должен присоединиться в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Для этого подготовлен соответствующий проект Закона Украины. Это, а также реструктуризация долга Фонда гарантирования перед Министерством финансов, позволит увеличить гарантированную сумму к возмещению вкладчикам.