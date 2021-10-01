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пятница, 01 октября 2021 09:39

Ощадбанк начал закрывать счета украинцев: подробности

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Ощадбанк начал закрывать счета украинцев: подробности
Это произойдет, если владельцы счетов не пришли в банк для актуализации данных. Фото: Gazeta.ua

С 1 октября Ощадбанк будет закрывать текущие и депозитные счета, операции по которым не осуществлялись в течение трех и более лет.

Это произойдет с владельцами счетов, которые не пришли в банк для актуализации идентификационных данных и осуществления верификации, сообщает пресс-служба финучреждения.

"Клиентам, которые не обратились в Ощадбанк до 30 сентября, изменят учет остатков средств на счетах, банк будет учитывать их как недвижимые вклады. Ощадбанк считает, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора и закрытие счета", - говорится в сообщении.

Такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячного комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами Ощадбанка, и его уплаты в порядке договорного списания путем удержания из суммы недвижимого вклада.

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Антимонопольный комитет Украины оштрафовал государственный Ощадбанк на 13,8 млн грн за концентрацию без разрешения. Речь идет о получении Ощадбанком в собственность целостного имущественного комплекса сооружений "Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания для ООО "Логистик центр "Скандинавия", без получения обязательного разрешения Антимонопольного комитета.

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Дата
01
октября

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