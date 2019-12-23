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понедельник, 23 декабря 2019 16:58

Ощадбанк будет закрывать отделения: подробности

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Ощадбанк будет закрывать отделения: подробности
В Украине насчитывают 2,4 тыс. отделений Ощадбанка. Фото: РБК-Україна

Ощадбанк планирует закрыть около 600 отделений.

"Сейчас работают 2,4 тысячи отделений. По плану должно остаться около 1,8-2 тысяч. В то же время клиентам по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы", - заявила глава наблюдательного совета Ощадбанка Байба Апина, пишеn Finclub.

По ее словам, отделение будут закрывать постепенно.

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"Банк ищет различные способы: либо начинаем сотрудничать с кем-то, кто может оказывать банковские услуги, или переводим клиентов в онлайн. Ведь, как правило, в тех филиалах со старой бизнес-моделью, которые закрываются, сервисов не очень много", - пояснила топ-менеджер.

Добавила, если отделение удастся перевести на обслуживание местного предприятия или успешного предпринимателя, то его оставят.

1 июля 2020 года Ощадбанк станет участником Фонда гарантирования вкладов физлиц. Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы".

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