Что изменится для клиентов Ощадбанка с июля 2020-го

Сегодня вкладчикам банка государство гарантирует вернуть 100% средств. Фото: 24 Канал

1 июля 2020 года Ощадбанк станет участником Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы". Таким образом на вкладчиков Ощадбанка будут распространяться гарантии Фонда, передает minfin.com.ua.

Сегодня вкладчикам банка государство гарантирует вернуть 100% средств. С 1 июля 2020-го гарантии подлежит часть вклада в размере 200 тыс. грн.

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Если человек положил деньги на депозит в Ощадбанк до 1 июля 2020 года и он превышает сумму 200 тыс. грн, то часть вклада должно будет вернуть государство.

По словам заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, вхождение до банков-участников Фонда гарантирования вкладов - одно из условий приватизации Ощадбанка.

На 1 ноября Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам обанкротившихся банков 89,7 млрд грн. Только в октябре вкладчики получили 55 млн грн, сообщила пресс-служба ФГВФЛ.