Сколько денег вернули вкладчикам обанкротившихся банков

К ноябрю в стадии ликвидации находились 67 банков. Фото: Depositphotos

На 1 ноября Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам обанкротившихся банков 89,7 млрд грн.

Только в октябре вкладчики получили 55 млн грн, сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

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К ноябрю в стадии ликвидации находились 67 банков. При этом 28 банков уже ликвидированы.

Общая сумма средств, которую собрал Фонд, составила 10,1 млрд грн. Поступления от регулярного сбора за 10 месяцев достигли 3,6 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов разработал законодательные инициативы, чтобы увеличить гарантированную сумму возмещения вкладов. Сегодня она составляет 200 тис. грн. В Фонде хотят заставить бывших акционеров, связанных с обанкротившимся банком лиц, и их руководителей возместить нанесенный ущерб. Ликвидации банка предлагают продлить до завершения продажи всех активов.