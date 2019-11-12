Сколько денег вернули вкладчикам обанкротившихся банков

 
Ексклюзивы
1/5
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
1 Просмотров: 504
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
Просмотров: 270
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
Просмотров: 180
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3348
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 513
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 306
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1152
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2898
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 450
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 873
Фото
Все фото
7
9
5
16
13
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
Просмотров: 180
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1242
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 945
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3843
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2106
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 603
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
вторник, 12 ноября 2019 16:33

Сколько денег вернули вкладчикам обанкротившихся банков

  Комментировать
Сколько денег вернули вкладчикам обанкротившихся банков
К ноябрю в стадии ликвидации находились 67 банков. Фото: Depositphotos

На 1 ноября Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам обанкротившихся банков 89,7 млрд грн.

Только в октябре вкладчики получили 55 млн грн, сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крупнейшим банкам устроят проверки

К ноябрю в стадии ликвидации находились 67 банков. При этом 28 банков уже ликвидированы.

Общая сумма средств, которую собрал Фонд, составила 10,1 млрд грн. Поступления от регулярного сбора за 10 месяцев достигли 3,6 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов разработал законодательные инициативы, чтобы увеличить гарантированную сумму возмещения вкладов. Сегодня она составляет 200 тис. грн. В Фонде хотят заставить бывших акционеров, связанных с обанкротившимся банком лиц, и их руководителей возместить нанесенный ущерб. Ликвидации банка предлагают продлить до завершения продажи всех активов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько денег вернули вкладчикам обанкротившихся банков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
ноября

Узаконили самостоятельность украинской церкви

Появились новые деньги

Священника убила разъяренная толпа

Существо с длинной шеей сфотографировал британец

Самое читаемое
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 16497
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
11
 Просмотров: 13203
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология 25 Просмотров: 13042
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
 Просмотров: 8226
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Показали, как выглядел первий человек на Земле
3
 1 Просмотров: 8001
Экономика
От хлеба к гречке: что подорожало в октябре
От хлеба к гречке: что подорожало в октябре Просмотров: 108
Власть готова идти на нарушения ради легализации азартных игры – Кушнирук
Власть готова идти на нарушения ради легализации азартных игры – Кушнирук Просмотров: 126
Украинцам будут платить субсидии по новому механизму
Украинцам будут платить субсидии по новому механизму 1 Просмотров: 1557
У СУП сообщили о снижении цен на электроэнергию
У СУП сообщили о снижении цен на электроэнергию Просмотров: 198
Рада начала менять закон о рынке электроэнергии
Рада начала менять закон о рынке электроэнергии Просмотров: 324
Больше всего комментируют
25
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
6
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
5
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
4
Начинается зачистка тех, кто реформировал армию - Федина об аресте генерала Марченко
Голосов: 22304
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua