Как вернуть деньги вкладчикам обанкротившихся банков

Сумма гарантий по вкладам составляет 200 тыс. грн. Фото: Depositphotos

Фонд гарантирования вкладов разработал законодательные инициативы, чтобы увеличить гарантированную сумму возмещения вкладов. Сегодня она составляет 200 тис. грн.

В Фонде хотят заставить бывших акционеров, связанных с обанкротившимся банком лиц и их руководителей возместить нанесенный ущерб. Ликвидации банка предлагают продлить до завершения продажи всех активов, сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.

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Непогашенные долги перед вкладчиками после продажи активов и ликвидации банка предлагают взимать с бывших владельцев, связанных с банком лиц и руководителей финучреждения.

Фонд гарантирования вкладов рассматривает возможность внесудебного урегулирования дела, включая уступку прав требования и заключения мирового соглашения.

В 2014-2017 годах с рынка исчезли 96 банков. Фонд гарантирования выплатил вкладчикам около 90 млрд грн гарантий. По оценкам Фонда, из-за банковского кризиса вкладчики и бизнес потеряли 190-200 млрд грн.