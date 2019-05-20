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понедельник, 20 мая 2019 15:41

Опубликовали рейтинг крупнейших мировых корпораций

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Опубликовали рейтинг крупнейших мировых корпораций
С 61 страны, представленных в рейтинге, наибольшее количество публичных корпораций находятся в США - 575 компаний. Фото: images.unian.net

Седьмой раз в рейтинге крупнейших публичных компаний мира первую позицию Global-2000 занимает Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC).

Второе место занимает американская компания JPMorganChase, третье - китайская China Construction Bank, пишет Forbes.

В рейтинге также американские компании Apple, Bank of America, Wells Fargo; китайские - Agricultural Bank, Ping An Insurance Group, Bank of China; нидерландская компания Royal Dutch Shell.

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"Стоимость активов этого государственного банка оценивается в более 4 триллиона долларов, количество сотрудников - почти полмиллиона человек", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, 2018 год был удачным для финансового сектора Китая: 4 крупнейшие банки страны вошли в первую десятку рейтинга.

С 61 страны, представленных в рейтинге, наибольшее количество публичных корпораций находятся в США - 575 компаний. Затем следуют Китай и Гонконг с 309, за ними - Япония с 223. Как отмечают в издании, со времени первой публикации рейтинга Global-2000 2003-го ситуация существенно изменилась. Тогда в США было 776 компаний, а в Китае и Гонконге - лишь 43. Список 2019-го ознаменовался несколькими заметными потрясениями: AT & T заплатила $85 млрд за Time Warner в июне 2018-го, а CVS Health приобрела страхового гиганта Aetna за $70 млрд несколькими месяцами позже. Lyft также был добавлен в список после одного из нескольких крупных IPO.

Украинской компании EnjoyTheWood удалось собрать на Kickstarter необходимую для запуска проекта сумму.

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