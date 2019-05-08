Украинская компания бьет рекорды на Kickstarter

Украинской компании EnjoyTheWood удалось собрать на Kickstarter необходимую для запуска проекта сумму. Фото: Kickstarter.

Украинской компании EnjoyTheWood удалось собрать на Kickstarter необходимую для запуска проекта сумму.

$5 тыс. собрали всего за 6 ч. А уже через 5 дней в компанию вложились более 600 человек на сумму более $170 тыс. До окончания сборов у компании есть еще более месяца, передает Сегодня.

Для компании EnjoyTheWood это уже третий проект на Kickstarter. На первую версию деревянных карт мира компания собрала более $100 тыс. при необходимых $15 тис. А на проект с деревянными картами городов мира – более $50 тыс.

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В этой версии карты имеют 3 слоя с различными цветами для разных стран. 3D-карта мира из дерева будет доступна в различных комплектациях и 3 размерах: M – 60 на 100 см, L – 90 на 150 см и XL – 120 на 200 см.

Компания также планирует создать приложение, которое при помощи дополненной реальности поможет выбрать место расположения карты на вашей стене. Стоимость 3D-карта мира из дерева на Kickstarter варьируется от $119 до 356.

EnjoyTheWood основала 2014-го семейная пара Игорь и Марина Фостенко. Они создавали из дерева различные аксессуары и декор. 2018-го компания получила патент на карту мира из дерева и запустила первый проект на Kickstarter.

16-летний львовский школьник изобрел устройство для людей с нарушениями зрения. Парень собственноручно сделал прибор, который различает 70 цветов. Благодаря этому люди с нарушениями зрения смогут определить, включен ли свет в комнате, а также знать, если ли впереди препятствия.