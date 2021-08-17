Опубликовали новые тарифы на электроэнергию

16 августа Кабмин опубликовал информацию о тарифах на электроэнергию для населения с 1 октября.

Для украинцев, потребляющих не более 250 кВт-час в месяц, цену на электроэнергию зафиксировали на уровне 1,44 грн/кВт-час. Тариф будет действовать с 1 октября 2021 по 30 апреля 2022 года.

Для бытовых потребителей, которые за месяц используют более 250 кВт-ч, цена останется на уровне действующего сейчас тарифа в 1,68 грн/кВт-час.

Правительство закрепило тариф 1,68 грн/кВт-час для коллективных бытовых потребителей, общежитий, которые рассчитываются за электроэнергию по общему счетчику в части потребления электроэнергии физическими лицами для собственных нужд, исключая профессиональную и хозяйственную деятельность.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Для бытовых потребителей, которые за месяц используют более 250 кВт-ч, цена останется на уровне действующего сейчас тарифа в 1,68 грн/кВт-час

Тариф в размере 1,68 грн/кВт-час был закреплен за дачными и дачно-строительными кооперативами, садовыми обществами, гаражно-строительными кооперативами на технические цели и освещение территории.

Кабмин отнес к категории потребителей, которые получают электричество по фиксированной цене, юридических лиц, сдающих жилье для внутренне перемещенных лиц, и религиозные организации.

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По постановлению, при наличии двухфазных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23:00 до 07:00, при наличии трехфазных счетчиков - 1,5 фиксированной цены с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00. 0,4 этой цены - с 23:00 до 07:00. Во всех остальных временных промежутках платят полную цену.

Тариф 1,68 грн/кВт-ч для населения не является экономически обоснованным. Себестоимость составляет около 90 коп. за кВт-ч на Энергоатоме. И где-то 70 коп. для Укргидроэнерго. Тариф должен быть не менее 2,5 грн. Это себестоимость 90 коп. и 1,68 грн - затраты на распределение. Об этом рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. Правительство предлагало разделить потребителей на четыре категории: потребляющих до 100 кВ-ч; от 100 до 300 кВт-ч; от 300 до 500 кВт-ч; от 500 кВт-ч и более.