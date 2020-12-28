Оплатить штраф за отсутствие счетчика газа: как работает новая мошенническая схема

У людей, которые перезванивали, требовали уплатить штраф. Фото: unsplash

Злоумышленники под видом исполнительной службы требуют в украинцев уплатить штраф за отсутствие счетчика газа.

Мошенники оставляют в дверях квартиры записки с номером телефона, именем и отчеством его владельца и просьбой перезвонить в определенное время, пишет Obozrevatel.

У людей, которые перезванивали, требовали уплатить штраф и перечислить на карту 3-4 тыс. грн.

По словам члена правления Ассоциации частных детективов Руслана Болгова, сообщения от исполнительной службы должны поступать заказным письмом на официальном бланке со всеми необходимыми реквизитами и печатями.

"Сначала нужно позвонить в службу своего района и уточнить, работает ли у них сотрудник, который оставил свои контакты. Лучше заранее подготовить номера телефонов социальных служб, расположенных в вашем районе. Еще один важный момент: в индивидуальном порядке денег никому давать не нужно. Есть расчетные счета предприятий, куда можно перевести деньги официально с предоставлением чека об оплате", - отметил он.

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С 1 января 2021 года счетчики газа будут обязательные для каждого дома и квартиры.

"Согласно действующему законодательству, потребитель не обязан устанавливать счетчик газа за свои деньги. Прибором учета его должен обеспечить поставщик. За отсутствие счетчика не штрафуют. Санкции предусмотрены, только если потребитель официально отказал поставщику в установлении счетчика", - говорится в публикации.

Сроки установления индивидуальных счетчиков в Украине скорее всего продлят. Отключений газа не будет, рассказала Gazeta.ua координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.