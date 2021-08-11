ОГХК продолжает поставки сырья российской "ВСМПО-АВИСМА"

Государственный актив, который собирается продать ФГИ инвесторам, казался причастным к поставкам титановой продукции в РФ.

В распоряжении Українських Новин оказались эксклюзивные документы, подтверждающие, что государственная ОГХК, находящаяся в управлении Фонда Госимущества, как минимум с 2019 года поставляет сырье крупнейшему российскому производителю титана "ВСМПО-АВИСМА".

"ВСМПО-АВИСМА" входит в корпорацию Ростех, объединяющую оборонные предприятия РФ, такие как "Рособоронэкспорт", концерн "Калашников", "Вертолеты России".

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседание 18 июня ввел санкции против против "ВСМПО-АВИСМА", а также против должностных лиц компании - генерального директора госкорпорации "Ростех", председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаила Шелкова. 24 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие указ СНБО.

Согласно документам – грузовым таможенным декларациям и накладным – ОГХК осуществляла поставки продукции "ВСМПО-АВИСМА" в апреле 2020 года, мае и июне 2021 года.

Так, 30 апреля 2020 года ОГХК отгрузила 72,3 тонны ильменитового концентрата (насыпью) филии "Иршанский ГОК" АТ "ОГХК" в Россию по адресу филии "Ависма" АТ "ВСМПО-АВИСМА" со станции "Нова Борова" на станцию "Заячья Горка". Поставки осуществлялись согласно контракту №126-1/19 от 12.12.2019.

7 мая 2021 года ОГХК отгрузила 348,4 тонны руды и титанового концентрата с Вольногорской на станцию "Заячья Горка". Отправителем значится филиал ВГМК "ОГХК" согласно контракту № 136/1-20 от 09.11.2020.

02 июня 2021 года ОГМК отправила 788,7 тонн ильменитового концентрата на общую сумму 141975.00 долларов. Отправитель – филиал "ВГМК" АТ "ОГХК". Получатель - "АВИСМА" филиал ЧАО "Корпораця ВСМПО-АВИСМА" 618421, Россия, Пермский край м. Березники, ул.Загородна, 29.

На документах стоят печати Харьковской таможни ГФС, а также Белгородской и Свердловской таможни. Там же на документе стоит печать ОГХК.

Согласно статье 258-5 Уголовного кодекса Украины такие действия ОГХК под управлением ФГИУ попадают под определения финасирование тероризма и влекут за собой до 12 лет с конфискацией имущества.

Фонд Госимущества Украины, в управлении которого находится предприятие, назначил дату продажи ОГХК на 31 августа 2021 года. Анонсированная стартовая цена продажи – 3,7 млрд грн. Для ФГИУ продать компанию за заявленную цену – главная задача на 2021 год.

Ранее ОГХК поставляло ильменитовый концентрат на временно оккупированную территорию АР Крым. По данному факту главным следственным управлением СБУ расследуется уголовное производство по признакам уголовного преступления (ст. 110-2, ч 3 УК Украины), направленного на "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя…".

Как сообщали Українські Новини, приватизационный аукцион АО "Обьединенная горно-химическая компания" станет сигналом об открытости Украины для крупных международных инвестиций.