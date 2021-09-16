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пятница, 17 сентября 2021 21:10

"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости

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&quot;Однокомнатная квартира имеет три этажа&quot; - эксперт о странной недвижимости
Эксперт советует не покупать жилье, которое кажется странным и вызывает сомнения. Фото: pixabay.com

В Киеве на продажу выставили квартиру без окон. Жилье площадью 20 квадратных метров расположено на первом этаже подвального помещения. За него просят $33 тыс. На сегодня эта недвижимость находится в зоне риска из-за проблем с документами. Об этом есть информация в открытых источниках. Дом, где продают мини-квартиру, расположенный на ул. Светлицкого в Подольском районе столицы. В целом, он еще должным образом не введен в эксплуатацию, рассказал Gazeta.ua Сергей Курганов, гендиректор риелторского объединения "ПРОСТОР".

Когда появилось такое нестандартное жилье?

Маленькие непонятные квартиры начали строить еще в советское время. Делали это, чтобы максимально экономить на строительстве. Людям насаждали мысль, что жилье должно быть компактным. Все остальное - неудобные хоромы. Таким образом появились малосемейные или квартиры гостиничного типа, где люди живут до сих пор. Это всё же полноценное жилье, хоть и небольшое.

В Киеве подвальное помещение без окон, но со спальным местом выставили на продажу более чем за $30 тысяч. За эти деньги можно купить полноценную однокомнатную квартиру площадью около 22-24 квадратных метров. Это будет застройка конца 1970 годов. В результате покупатель получит полноценную комнату с окном и отдельной нишей для кровати или дивана. Площадь комнаты будет 10-12 квадратных метров. В квартире также есть прихожая, кухня в пределах 3-3,5 квадратов, совмещенный санузел с душевым поддоном. Его сейчас часто переоборудуют в душевую кабину. Иногда такие квартиры имеют небольшой балкон. Такое жилье ликвидное на рынке, обычно проблем с документами нет.

Где в Украине больше всего странной недвижимости?

Много необычных квартир во Львове, Запорожье, Одессе, Киеве. Например, это может быть царская застройка в центральных районах города. Эти квартиры ранее имели два входа. Парадным пользовалась состоятельная семья, которая там жила. Черным - персонал. Кстати, прислуга проживала в небольших помещениях без окон, которые граничили с кухней. В советское время такое жилье превратили в коммунальные квартиры с общей кухней и санузлом. Большие комнаты разделили на мелкие. Сейчас их активно выкупают и переоборудуют. Вход в квартиру делают там, где раньше был вход на кухню.

В Запорожье есть 1-комнатная квартира, которая имеет три этажа. Первый этаж - это коридор и санузел без окон. Общая площадь - около 10 квадратных метров. Далее попадаем на второй этаж с коридором и кухней с окнами. Жилая комната находятся на третьем этаже. Это полноценная квартира со всеми документами. Обычно такая застройка - не серийные, а индивидуальные проекты.

Ранее в квартирах гостиничного типа, в зависимости от проекта, на каждом этаже отводили место для колясочных, кладовых. Некоторые люди сейчас пытаются их присоединить к своим квартирам. Прорубают окна, чтобы получить дополнительную жилую комнату. Иногда туда выносят кухню. Конечно, такое можно сделать законно. Но мало кто занимается оформлением документов. Ведь получить разрешение стоит не дешево, и по времени долго. Правда, в моей практике была официально переоборудована двухкомнатная квартира с присоединенной колясочной с окном. Жилье мало все необходимые документы.

Также на первых этажах в некоторых серийных советских проектах люди забирают себе часть электрощитовых. Часто незаконно достраивают балконы в "хрущевках". Такое жилье потом будет довольно сложно продать. Чтобы сделать это, владельцы сознательно занижают его рыночную стоимость. Тогда объект становится привлекательным для покупателей.

В Киеве распространена практика, когда многокомнатные квартиры разделяют на несколько однокомнатных. Это законно?

Все зависит от того, каким образом оформленные документы. Например, 2-комнатное жилье имело почтовый адрес - "улица Первого мая, дом 1, квартира 5". Если его правильно разделить, то получим - квартиру №5 и 5А. Получим два отдельные объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию, на которые есть право собственности, технический паспорт. Однако разделить жилье можно, если проект соответствует всем требованиям. Просто так взять и поделить большую квартиру на более мелкие - невозможно. По закону, жилое помещение нельзя делать там, где проходят коммуникации подвода и отвода воды. Некоторые планирования позволяют, например, 2-комнатную квартиру разделить на две однокомнатные с соблюдением всех норм.

Бывают случаи, когда это законно сделать нельзя. Свежий случай в Киеве, когда большую 5-комнатную квартиру разделили на семь однокомнатных. Скорее всего это сделали с нарушениями. Ведь трудно выделить семь кухонь и санузлов должным образом.

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Какие риски возникают в таких случаях?

Иногда владельцы переоборудуют квартиры, но для экономии документы не доводят до надлежащего состояния. Далее такую ​​недвижимость продают как часть квартиры. Если в техническом паспорте по каждому владельцу не закреплена определенная часть жилья и не определено право пользования, то человек не может рассчитывать на полноценную комнату. Ему будет принадлежать только доля каждой комнаты, кухни, санузла, коридора.

Что посоветуете потенциальным покупателям недвижимости, чтобы в будущем избежать проблем с квартирой?

Если жилье вызывает какие-либо сомнения, кажется странным, не спешите покупать его. Проверьте все. Если есть нюансы с правом собственности, техническим паспортом, то лучше от такой инвестиции отказаться. Иначе, в дальнейшем, продать такое жилье будет довольно сложно. А иногда - совсем невозможно. Также нужно перед покупкой разобраться - действительно ли это полноценная квартира. Можно встретить переоборудованное нежилое помещение.

В Украине популярны мини-квартиры?

Пока еще нет. К примеру, в Японии и других странах Азии на подобное жилье большой спрос.

Владельцам зданий и сооружений на землях государственной и коммунальной собственности запретят приобретать право собственности на них. Узаконить самострои можно будет только в случае выкупа земельного участка, на котором такое здание возвели.

Эти нововведения прописаны в законопроекте, разработанном в Госгеокадастре. Документ обнародовали на официальном сайте для обсуждения.

Все, что построено на земельном участке, должно принадлежать исключительно владельцу участка, говорится в законопроекте.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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