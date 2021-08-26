Украинцев заставят платить налоги на самострои

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 531
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 423
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1053
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1251
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 13086
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1341
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
2 Просмотров: 14877
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1791
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 639
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 747
Фото
Все фото
9
30
5
6
15
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
&quot;Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами&quot; - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
&quot;Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек&quot; - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Видео
Все видео
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Интервью
1/5
Что такое голодовка, о которой говорил мой дед, узнала уже при независимости – Ирма Витовская
Что такое голодовка, о которой говорил мой дед, узнала уже при независимости – Ирма Витовская
Просмотров: 585
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 738
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1449
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 252
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1296
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 августа 2021
Просмотров: 936
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
четверг, 26 августа 2021 10:44

Украинцев заставят платить налоги на самострои

  Комментировать

Владельцам зданий и сооружений на землях государственной и коммунальной собственности запретят приобретать право собственности на них.

Узаконить самострои можно будет только в случае выкупа земельного участка, на котором такое здание возвели, пишет OBOZREVATEL.

Эти нововведения прописаны в законопроекте, разработанном в Госгеокадастре. Документ обнародовали на официальном сайте для обсуждения.

Все, что построено на земельном участке, должно принадлежать исключительно владельцу участка, говорится в законопроекте.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Узаконить самострои можно будет только в случае выкупа земельного участка, на котором такое здание возвели
Узаконить самострои можно будет только в случае выкупа земельного участка, на котором такое здание возвели

В Гражданский кодекс внесут несколько изменений.

В частности, за владельцем земельного участка закрепляется абсолютное право собственности на все возведенные на участке здания и сооружения. Сейчас такое право у владельца земли есть только относительно недвижимого имущества, построенного на участке им самим.

Также исключается возможность признавать право собственности на самовольно построенную недвижимость по решению суда.

Предлагают установить, что в случае прекращения права пользования земельным участком, на котором построено здание, собственник земельного участка имеет право требовать от владельца такого здания или сооружения его снос и приведение участка в состояние, в котором он был до передачи в пользование.

Также предоставляется возможность владельцу земельного участка или собственнику расположенной на ней недвижимости требовать продажи участка с недвижимостью как единого целого на аукционе с последующим распределением полученных средств между собственником земли и владельцем недвижимости.

Еще вносятся изменения в Земельный кодекс. По ним владельцам самостроев, расположенных на земельных участках государственной или коммунальной собственности, предоставляется возможность выкупа таких участков. Предоставляют возможность рассрочки платежа до семи лет, если цена земельного участка превышает 500 тыс. грн. Но первый платеж все равно должен быть не менее 500 тыс. грн. Остальные платежи вносятся ежегодно равными частями с возможностью досрочной выплаты.

Для владельцев жилых домов и индивидуальных гаражей, построенных на государственных или коммунальных земельных участках, предусмотрено исключение из правила. С принятием законопроекта такие участки перейдут в собственность хозяев указанной недвижимости автоматически и бесплатно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему фермеры не спешат выкупать землю - эксперт

Сейчас существует два пути легализации самостроя, возведенного на земельных участках государственной и коммунальной собственности. Через суд и через районные администрации.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко рассказал, что у фермеров будут льготные условия доступа к рынку.

Передача земель позволит общинам планировать бюджетные поступления от землепользования. Согласно новому указу органы местного самоуправления получат более 2 млн га земель, сказал Игорь Петрашко во время брифинга в Чернигове.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцев заставят платить налоги на самострои». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

В селе объявили о создании республики

Закованного в цепи фокусника бросили в воду

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 2 Просмотров: 14877
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 13086
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 7713
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому 1 Просмотров: 3933
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
 30 Просмотров: 3816
Экономика
GlobalMoney заявила об очередной волне черного пиара против компании
GlobalMoney заявила об очередной волне черного пиара против компании Просмотров: 27
Коммунальные услуги снова будут отключать за долги
Коммунальные услуги снова будут отключать за долги Просмотров: 370
Курс доллара рванул вверх
Курс доллара рванул вверх Просмотров: 864
Более половины украинцев будут просить работодателей повысить зарплату - опрос
Более половины украинцев будут просить работодателей повысить зарплату - опрос Просмотров: 216
Временный запрет экспорта металлолома защитит украинскую металлургию - мнение
Временный запрет экспорта металлолома защитит украинскую металлургию - мнение Просмотров: 153
Больше всего комментируют
30
Порошенко облили зеленкой
3
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
2
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
2
США будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией - Блинкен
2
Посольство США осудило нападение на Порошенко
Голосов: 26818
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть