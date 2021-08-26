Украинцев заставят платить налоги на самострои

Владельцам зданий и сооружений на землях государственной и коммунальной собственности запретят приобретать право собственности на них.

Узаконить самострои можно будет только в случае выкупа земельного участка, на котором такое здание возвели, пишет OBOZREVATEL.

Эти нововведения прописаны в законопроекте, разработанном в Госгеокадастре. Документ обнародовали на официальном сайте для обсуждения.

Все, что построено на земельном участке, должно принадлежать исключительно владельцу участка, говорится в законопроекте.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Узаконить самострои можно будет только в случае выкупа земельного участка, на котором такое здание возвели

В Гражданский кодекс внесут несколько изменений.

В частности, за владельцем земельного участка закрепляется абсолютное право собственности на все возведенные на участке здания и сооружения. Сейчас такое право у владельца земли есть только относительно недвижимого имущества, построенного на участке им самим.

Также исключается возможность признавать право собственности на самовольно построенную недвижимость по решению суда.

Предлагают установить, что в случае прекращения права пользования земельным участком, на котором построено здание, собственник земельного участка имеет право требовать от владельца такого здания или сооружения его снос и приведение участка в состояние, в котором он был до передачи в пользование.

Также предоставляется возможность владельцу земельного участка или собственнику расположенной на ней недвижимости требовать продажи участка с недвижимостью как единого целого на аукционе с последующим распределением полученных средств между собственником земли и владельцем недвижимости.

Еще вносятся изменения в Земельный кодекс. По ним владельцам самостроев, расположенных на земельных участках государственной или коммунальной собственности, предоставляется возможность выкупа таких участков. Предоставляют возможность рассрочки платежа до семи лет, если цена земельного участка превышает 500 тыс. грн. Но первый платеж все равно должен быть не менее 500 тыс. грн. Остальные платежи вносятся ежегодно равными частями с возможностью досрочной выплаты.

Для владельцев жилых домов и индивидуальных гаражей, построенных на государственных или коммунальных земельных участках, предусмотрено исключение из правила. С принятием законопроекта такие участки перейдут в собственность хозяев указанной недвижимости автоматически и бесплатно.

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Сейчас существует два пути легализации самостроя, возведенного на земельных участках государственной и коммунальной собственности. Через суд и через районные администрации.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко рассказал, что у фермеров будут льготные условия доступа к рынку. Передача земель позволит общинам планировать бюджетные поступления от землепользования. Согласно новому указу органы местного самоуправления получат более 2 млн га земель, сказал Игорь Петрашко во время брифинга в Чернигове.