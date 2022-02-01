Одесский завод шампанских вин перейдет к новому владельцу

Одесский завод сменил владельца Фото: https://usionline.com

Завод на Французском бульваре в Одессе продали за 195 млн грн. Торги стартовали с 87,4 млн грн. В конце цена возросла в 2,2 раза.

Лучшее предложение оказалось у ООО "Элитбуд Групп" — 195 млн 3 тыс. грн, пишет УСИ.

ЧАО "Одесский завод шампанских вин", который арендует объект с 1992 года, готов был приобрести его за 195 млн 1 тыс. грн. Договор аренды действует до 2035 года. Кроме того, среди договоров субаренды, в частности, есть соглашение с Музеем современного искусства Одессы.

Объект продали с условием сохранения профиля деятельности в течение 3 лет, а именно — производство виноградных вин. Также будущий владелец должен заключить охранные договоры на памятник архитектуры — въездную арку и главный корпус, и обеспечить содержание защитного сооружения.

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В Фонде госимущества говорят, что продажа таких объектов — выгодное решение. От аренды одного винзавода госбюджет получает от 25 до 550 тыс. грн в месяц. Это около 25 млн от аренды всех винзаводов в Одесской области за год. А, например, "Одессавинпром" продали за 234,9 млн грн + 47 млн грн НДС. Эту сумму от аренды государство получило бы спустя десятки лет.

В 2021 году экономика Украины постепенно приходила в себя после коронакризиса. Нацбанк прогнозирует рост до 3,1%, а на 2022 год закладывает 3,8%. Инфляция составляет более 10%, а в следующем году планируется снижение до 5%. Среди самых больших рисков экономисты называют рост цен на энергоносители и военную угрозу со стороны России.