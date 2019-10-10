Очередной рекорд: Украина скупает яблоки за границей

В опте отечественные яблоки стоят 10-12 грн/кг. Фото: pexels.com

В июле-сентябре Украина закупила за границей 6,8 тыс. т яблок. Это наибольший объем импорта за аналогичный период последние 3 года.

Экспорт яблок в 2,5 раза меньше импорта. За границу Украина в июле-сентябре продала 2,6 тыс. т, пишет "Інфо-Шувар".

"Мы зафиксировали отрицательный торговый баланс на рынке яблок в сентябре. Это удивляет, потому что в этот период собираем собственный урожай. Предыдущие 2 сезона в сентябре яблоки почти не импортировали, а экспорт был в 7 раз больше импорта. Об импорте упоминали ближе к весне", - объясняет эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

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В Украине дефицит яблок экспортного качества. Кроме того, цена выросла вдвое. В опте отечественные яблоки стоят 10-12 грн/кг.

"В соседней Польше, где в этом году ожидается один из худших урожаев, яблоко сегодня стоит на 20% дешевле, чем в Украине. А Польша всегда была главным поставщиком яблока в Украине", - говорит Гетьман.

В сентябре цены выросли на 0,7%. Впервые с мая Госстат зафиксировал месячную инфляцию. С начала года цены выросли на 3,4%. По сравнению с сентябрем 2018 года - на 7,5%, свидетельствует государственная статистика.