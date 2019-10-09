Цены рванули вверх: что подорожало в сентябре

В сентябре больше всего выросла цена на гречку. Фото: Depositphotos

В сентябре цены выросли на 0,7%. Впервые с мая Госстат зафиксировал месячную инфляцию.

С начала года цены выросли на 3,4%. По сравнению с сентябрем 2018 года - на 7,5%, свидетельствует государственная статистика.

Так, продукты и безалкогольные напитки в сентябре подорожали на 0,3%. Больше всего выросла цена на гречку, фрукты, молочные продукты, рыбу и мясо.

На 5,1% подешевели овощи. Сахар стал доступнее на 1%, яйца - на 6,3%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дорогой борщ: что в Украине влияет на стоимость овощей

Одежда и обувь подорожали на 8,7%.

На 0,2% подешевели коммунальные услуги. На 0,4% - транспортные услуги. Образовательные услуги подорожали на 9,9%.

В августе цены упали на 0,3%. В июле - на 0,6%, в июне - на 0,5%, передает Госстат.