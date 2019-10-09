Цены рванули вверх: что подорожало в сентябре

 
Ексклюзивы
1/5
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 567
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
2 Просмотров: 1647
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2025
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1107
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3024
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1836
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4500
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6309
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3834
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 2007
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1989
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6408
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1287
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 963
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
среда, 09 октября 2019 17:23

Цены рванули вверх: что подорожало в сентябре

  Комментировать
Цены рванули вверх: что подорожало в сентябре
В сентябре больше всего выросла цена на гречку. Фото: Depositphotos

В сентябре цены выросли на 0,7%. Впервые с мая Госстат зафиксировал месячную инфляцию.

С начала года цены выросли на 3,4%. По сравнению с сентябрем 2018 года - на 7,5%, свидетельствует государственная статистика.

Так, продукты и безалкогольные напитки в сентябре подорожали на 0,3%. Больше всего выросла цена на гречку, фрукты, молочные продукты, рыбу и мясо.

На 5,1% подешевели овощи. Сахар стал доступнее на 1%, яйца - на 6,3%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дорогой борщ: что в Украине влияет на стоимость овощей

Одежда и обувь подорожали на 8,7%.

На 0,2% подешевели коммунальные услуги. На 0,4% - транспортные услуги. Образовательные услуги подорожали на 9,9%.

В августе цены упали на 0,3%. В июле - на 0,6%, в июне - на 0,5%, передает Госстат.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цены рванули вверх: что подорожало в сентябре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

148 лет назад родился знаменитый Украинский богатырь

Украинских писателей приговорили к высшей мере наказания

"Путин вздохнул. Понял, что Россия проиграла"

Вместо тысячи тарифов ввели один

Рерих осуществил самую масштабную экспедицию ХХ века

Памяти Анджея Вайды: "Делайте фильмы, которые за вас не сделает никто"

Самое читаемое
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 71037
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских Просмотров: 43399
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
11
 Просмотров: 37343
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
12
 Просмотров: 33400
Рассказали, кто останется без пенсий
Рассказали, кто останется без пенсий Просмотров: 26398
Экономика
Какой бизнес чаще всего открывают в Украине
Какой бизнес чаще всего открывают в Украине Просмотров: 288
Как вернуть деньги вкладчикам обанкротившихся банков
Как вернуть деньги вкладчикам обанкротившихся банков Просмотров: 153
Когда Украина получит транш МВФ
Когда Украина получит транш МВФ Просмотров: 270
Как увеличить ставку по депозиту: пять советов
Как увеличить ставку по депозиту: пять советов Просмотров: 63
Поставки электроэнергии из России могут привести к отмене санкций - Ляшко
Поставки электроэнергии из России могут привести к отмене санкций - Ляшко Просмотров: 180
Больше всего комментируют
12
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
Зеленский не осознает трагичности, в которой находится - Бессмертный
2
Пристайко: Путин не хочет "нормандской встречи"
2
Бросить все и готовиться к атаке. Пристайко назвал три варианта по Донбассу
Голосов: 22021
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua