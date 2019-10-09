Цены рванули вверх: что подорожало в сентябре

В сентябре цены выросли на 0,7%. Впервые с мая Госстат зафиксировал месячную инфляцию.
С начала года цены выросли на 3,4%. По сравнению с сентябрем 2018 года - на 7,5%, свидетельствует государственная статистика.
Так, продукты и безалкогольные напитки в сентябре подорожали на 0,3%. Больше всего выросла цена на гречку, фрукты, молочные продукты, рыбу и мясо.
На 5,1% подешевели овощи. Сахар стал доступнее на 1%, яйца - на 6,3%.
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Одежда и обувь подорожали на 8,7%.
На 0,2% подешевели коммунальные услуги. На 0,4% - транспортные услуги. Образовательные услуги подорожали на 9,9%.
В августе цены упали на 0,3%. В июле - на 0,6%, в июне - на 0,5%, передает Госстат.
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