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пятница, 20 августа 2021 21:10

Спецтема: 30 лет независимости

"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости

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Автор: Фото: предоставлены героиней
  Украинцы должны прекратить мыслить, что им что-то должно государство
Украинцы должны прекратить мыслить, что им что-то должно государство

Украину люблю за людей, землю. За то, что здесь родилась, выросла. Мне все нравится. Это должен осознавать каждый украинец. И любить свою страну со всеми ее плюсами и минусами, рассказала Gazeta.ua Анна Сергеева из Черкасс. Она - ровесница независимости.

"Родилась в Черкассах. Папа - столяр, мама - косметолог. В 9-м классе из простой школы перешла в специализированную с изучением английского языка. В предыдущей школе было больше коллективного, пытались подстроить под некий стандарт. В новой - давали возможность выражать собственное мнение . Там посмотрела на мир и на себя с другой стороны. Поняла, что я личность. Могу развиваться, ценить себя, свое время и труд", - говорит Анна.

Работает копирайтером, создает социальные проекты.

"Уже дважды пыталась создать собственное креативное агентство. Это сложно. Особенно, когда пытаешься совместить с семьей. Если открываешь свой бизнес, понимаешь, что очень много времени нужно посвятить именно делу. Иногда надо выбирать. Пока оставила мысль открыть свой бизнес. Остановилась на фрилансе. Продолжаю писать", - добавляет.

Отмечает, что всю жизнь учится.

"Хочется, чтобы мои дети в будущем одновременно с университетом уже шли работать. Чтобы знали, как зарабатываются деньги. Я бы добавила в наше образование больше свободы и творчества. Меньше теории, больше практики, гибкость, умение подстраиваться, умение слушать других. В первую очередь, чтобы изменила в видении учителей - понимание того, что каждый ребенок уникален. Не надо оценивать и говорить "тот лучше, а тот хуже учится. Тот бездарь, а тот талантливый", - считает ровесница независимости.

По словам Анны Сергеевой, она задумывалась о заработках за рубежом.

"Многие мои одноклассники разъехались по миру. Средний бюджет нашей семьи - 25 тысяч гривен на троих. Больше всего денег уходит на еду, обучение и впечатления. Нет такого, что я жестко экономлю. Едим все просто. Борщ, гречневую кашу с котлетой, салаты, вареники с вишнями, картофельное пюре с отбивными. Утром готовлю блины, омлет", - отмечает она.

Украинцы должны прекратить мыслить, что им что-то должно государство.

"Курсов, рассчитанных на 9 месяцев, полгода, достаточно, чтобы научиться чему-угодно. Не надо учиться 5-6 лет в университете. Это много. Сейчас надо мыслить быстро, двигаться быстро. Появилось больше свободы. Это большой плюс. Считаю , чтобы стать журналистом, нужно два года максимум. Пытаюсь разумно относиться к деньгам, тщательно выбираю, куда их тратить. Но на то и дана жизнь, чтобы жить здесь и сейчас, а не откладывать на черный день, пенсию", - говорит Анна.

Редко пользуется медицинскими услугами. До сих пор не имеет семейного врача.

"Хотела взять для дочки в школу справку. Запись онлайн не работает. Дозвониться не смогла. Пришлось ехать в поликлинику. Хотелось бы, чтобы было меньше бюрократии. Если меня что-то будет беспокоить, скорее обращусь в частную клинику", - добавляет Анна Сергеева.

Имеет родственников в оккупированном Крыму. Общается с ними, поддерживает связь.

"Я очень люблю Крым. Скучаю по нему. У меня мама украинка, а отец - русский. Считаю, что в первую очередь надо оставаться людьми, уважать свою семью. Пытаюсь донести до родных, что не надо воевать еще и в семьях. родственники из Крыма смотрят российское телевидение. У них совсем другое представление о том, что происходит. Когда-то делала большой материал о женщинах, которые были в АТО. Знакомый, очень молодой парень, погиб на Донбассе. Надо отдавать дань людям, которые защищают нас", - отметила Анна.

Счастливым годом в жизни считает 2013-й, когда родилась дочь Дарья.

"Через 5 лет хочу иметь троих детей, дом или большую квартиру. Кем буду работать - мне не важно", - подытожила она.

Автор: Фото: предоставлены героиней
  Украинцы должны прекратить мыслить, что им что-то должно государство
Украинцы должны прекратить мыслить, что им что-то должно государство

Есть дома флаг Украины, брали его с собой на демонстрации, когда в городах происходили локальные митинги во время Революции Достоинства. Некоторое время он висел на окне квартиры, говорит 30-летняя Марьяна Верховцева. Она ведущая, контент-менеджер.

"Родилась в Полтаве. До 18 лет жила в поселке Шишаки на Полтавщине. Мама - госслужащий. Отец работал мебельщиком, сейчас режет ткань на швейной фабрике. Переехали в Черкассы, потому что искали лучшей судьбы. Окончила университет по специальности "Журналистика". Но работаю по профессиям, навыки которых получала в других местах. Училась на курсах, ездила на мастер-классы. Считаю, что украинские вузы должны больше адаптироваться к современным условиям и требованиям работодателей, заглядывать на шаг вперед. Школьные учителя должны быть максимально продвинутые, современные, интересоваться психологией детей. Потому что дети 10 лет назад и сейчас - разные поколения. Все очень быстро меняется. Ни об одной из своих работ не могу сказать, что это моя профессия. Работаю по зову сердца. Когда-то люди работали всю жизнь по одной специальности. Сейчас это уже неактуально", - говорит Марьяна.

Верховцева категорически против заработков за рубежом.

"Есть знакомые, родственники, что уехали и долгое время жили за границей. Затем возвращались истощенные этой работой, потеряли связь с родными. Буду стараться устроить жизнь так, чтобы не пришлось ехать на заработки, бросать детей, родителей. Наш семейный бюджет - 20-25 тыс. грн.

"Многие сейчас говорят о накопительной пенсии. Это нормальная практика - самому позаботиться о своей старости, не рассчитывать на детей, государство", - говорит Марьяна.

Последний раз отдыхала в Карпатах, ездила на Азовское море.

"Украинскому отдыху не хватает сервиса, как за рубежом. Там туриста лелеют, потому что понимают, что он кормит бизнес. У нас относятся, как к шабашке: есть дом, сдам в аренду. Бабушка рассказывает, что Советский Союз - это просто пушка, что государство обо всех заботилось и все давало. Реагирую остро, так как не вижу смысла этой ностальгии. Мы живем в другой стране, мире. Сравнивать Советский Союз и современную Украину - нельзя. Мороженое по 25 копеек я не ела, государство мне не дало ни квартиры , ни работы. Но я об этом не жалею", - говорит Верховцева.

Любит вышиванки. Имеет более 20 штук.

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"Надеваю их часто. Дарим друг другу в семье. Люблю украинские группы "Казка", "Бумбокс", "Скай", "Друга ріка", "Хардкис", "ЛатексФауна", уважаю Диму Монатика. Из писателей нравится Василий Шкляр, Ирен Роздобудько, Ирэна Карпа, Владимир Лис. Смотрела сериал "Поймать Кайдаша", "И будут люди", фильм "Пекельна хоругва". Самый счастливый год в жизни - 2013-й. Тогда встретила мужчину, устроилась на первую серьезную работу после университета, впервые поехала за границу", - подытожила она.

Постановление и Акт провозглашения независимости Украины приняли на внеочередной сессии Верховной Рады 24 августа 1991 года. Украина стала независимым государством с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действующими являются только Конституция, законы и постановления правительства.

Автор: Наталья СОКОЛАН
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