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Облигации или депозиты: как выгоднее хранить деньги

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Облигации или депозиты: как выгоднее хранить деньги
Долгосрочно выгоднее деньги вкладывать в валютные облигации. Гривневые облигации подойдут для краткосрочных вкладов. Фото: UA.NEWS

Украинцам предлагают покупать облигации внутреннего государственного займа. Минфин называет их альтернативой депозитам. В то же время популяризация ОВГЗ среди населения - это составляющая стратегии управления государственным долгом на 2018-2020 годы.

"На самом деле идея постепенно погашать внешние долги за счет наращивания внутренних - привлекательная. Деньги будут брать у населения и бизнеса. А отдавать их внешним кредиторам. В то же время государство должно минимизировать свое присутствие на внутреннем рынке капитала", - рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

ОВГЗ как в гривне, так и долларах выпускает Минфин. В национальной валюте - под 17-19% годовых. В иностранной - значительно меньше. Кроме того, Нацбанк предлагает депозитные сертификаты в гривнах. Размещает их среди банков под 16-18% от нескольких дней до месяца.

"Поэтому кредитовать население или бизнес для банков не выгодно. Ведь под высокие проценты средства можно дать в долг государству. В то же время в других странах банки привлекают депозиты населения и бросают их в реальный сектор экономики. Выдают доступные ипотечные или потребительские кредиты", - добавляет эксперт.

Государство обязуется возместить владельцам облигаций их стоимость с выплатой доходов по ним. Покупать можно краткосрочные - до 1 года, среднесрочные - 1-5 лет, и долгосрочные облигации. Последние предлагают на срок более 5 лет.

"Облигации имеют несколько преимуществ перед депозитам. Во-первых, доходы от облигаций не облагаются. По депозиты нужно платим налоги. Во-вторых, процентная ставка по облигациям может быть выше, чем по банковским вкладам. В-третьих, государство априори надежнее любого банка", - говорит Алексей Кущ.

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ОВГЗ можно покупать через государственные банки. Кроме того, их предлагают торговцы ценными бумагами. Минимальная сумма, которую нужно вкладывать, ограничивается минимальной номинальной стоимостью облигации. Она может быть как 1 тыс., так и 10 тыс. грн. Далее человек самостоятельно решает сколько номиналов покупать.

"Долгосрочно выгоднее деньги вкладывать в валютные облигации. Гривневые облигации подойдут для краткосрочных вкладов. Особенно популярны сегодня облигации сроком на 3-6 месяцев. Ситуация может измениться. Ведь впереди президентские выборы. Условно говоря, сейчас можно покупать облигации, которые погашаются в январе-феврале следующего года. После выборов можно покупать облигации, которые будут погашаться максимум в августе", - резюмирует эксперт.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обнародовала для общественного обсуждения проекты решений о возможности покупки ОВГЗ через мобильные приложения. Хотят предоставить возможность открывать счета в ценных бумагах дистанционно.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
16
декабря

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