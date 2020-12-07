Облгазы пересчитали тарифы: сколько будут платить украинцы

Тарифы на абонплату пересчитают для всех облгазов. Фото: pixabay

Облгазы пересчитали тарифы на голубое топливо, а профильная комиссия уже утвердила часть цен.

В результате суммы в платежках увеличатся в разы, пишет Obozrevatel.

Тарифы на абонплату пересчитают для всех облгазов. Например, Тернопольгазу уже согласовали повышение цены с 1,03 до 2,34 грн за кубометр. Если пользуетесь их услугами и платите за 70 кубов в месяц, то до 1 января надо платить 72,1 грн, а уже с нового года - 163,8 грн.

Как пересчитают абонплату:

Донецкоблгаз - с 0,84 до 1,11 грн;

Киевгаз - с 0,28 до 0,32 грн;

Киевоблгаз - с 0,81 до 1,55 грн;

Кировоградгаз - с 0,87 до 1,75 грн;

Кременчуггаз - с 0,29 до 0,43 грн;

Луганскгаз - с 0,92 до 1,13 грн;

Одессагаз - с 0,79 до 0,89 грн;

Полтавагаз - с 1,09 до 2,07 грн;

Тернопольгаз - с 1,03 до 2,34 грн;

Херсонгаз - с 0,94 до 1,80 грн;

Черкассыгаз - с 0,48 до 0,59 грн.

Процесс утверждения тарифов в разных областях Украины продолжается.

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Размер абонплаты зависит от многих факторов, в том числе и протяженности труб, количества потребителей, состояния коммуникаций. Чем меньше потребителей и больше территория, тем выше будет обязательный платеж.

В Украине нет ценового индикатора, который бы стал точкой отсчета для стоимости газа. Нас привязали к так называемому паритету импорта. В европейских странах такие индикаторы есть, рассказал Gazeta.ua эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.