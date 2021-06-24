Объявили новые максимальные цены на бензин и дизтопливо

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива. От нее АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчеты по состоянию на 22 июня предоставил Нафтогаз.
Цены повысили. Для бензина - с 25,82 грн до 25,84 грн/л, для дизельного топлива с 22,09 грн до 22,23 грн/л.
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Стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,84 грн/л, дизтоплива - 29,23 грн/л.
14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине.
Будут действовать до конца карантина. На литр дизтоплива надбавка должна быть не выше 7 грн, бензина - до 5 грн.
Теперь среднюю стоимость горючего будет рассчитывать Нафтогаз, буцет предоставлять цифры Министерству экономики. Оно будет обнародовать расценки до пятого числа каждого месяца.
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