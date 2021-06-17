Объяснили, почему субсидии назначают с задержкой

85% домохозяйств не нужно подавать новые документы, им денежная поддержка будет оказана автоматически. Фото: Елена Луценко

2,5 млн. семей получат субсидии автоматически в ближайшие недели. Помощ начислят, начиная с мая, сообщили в Минсоцполитики.

85% домохозяйств не нужно подавать новые документы, им денежная поддержка будет оказана автоматически. Это граждане, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов.

"Исключение составляют только домохозяйства, которым жилищная субсидия предоставлялась в денежной безналичной форме. Или была назначена по фактическому месту жительства лиц. Это арендаторы жилья, внутренне перемещенные лица, индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию. Или предназначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, не проживающих по месту регистрации ", - пояснили в Минсоцполитики.

Этим категориям нужно подавать новые заявления и декларации.

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По результатам проверки Минфина, установили факт, когда получатель субсидии купил автомобиль Мерседес-Бенц на сумму свыше 800 тыс. грн. Также зафиксировали покупку трактора иностранного производства, валюты на сумму свыше 1 млн. грн. За 12 месяцев 830 получателей жилищной субсидии приобрели валюты на сумму почти 140 млн.грн.

"Программа жилищных субсидий - это адресная поддержка тех граждан, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги. Это не поддержка тех, кто скрывает своё имущественное и материальное состояние, теневые доходы и не платит налоги", - подытожили в Минсоцполитики.

"Без права на субсидии будут семьи, имеющие более двух квартир или домов. Также не получат субсидии члены семей, совершивших в течение 12 месяцев перед обращением покупку иностранной валюты единовременно на сумму более 50 тысяч гривен", - рассказала Gazeta.ua Людмила Корниенко, директор департамента социальной защиты населения Полтавской ОГА. Отныне будут обращать внимание на наличие не только автомобиля менее 5 лет. Но и когда кто-то из домохозяйства обладает двумя и более автомобилями, которым меньше 15 лет, уточнили в министерстве. Также будут учитывать единовременные затраты граждан на 50 тыс. грн и больше. Это покупка товаров, услуг, кроме оплаты медицинских, коммунальных услуг и обучения. Также будут принимать во внимание информацию о взносах в уставные капиталы организаций, покупку корпоративных прав, ценных вещей, движимого и недвижимого имущества на сумму свыше 50 тыс. грн.