Объяснили, почему нельзя увеличить прожиточный минимум до реального уровня

К прожиточному минимуму привязано более 180 различных видов выплат. Фото: Елена Луценко

В Украине реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает установленный законодательством.

"Никто не будет отрицать, что размер прожиточного минимума, который мы имеем сегодня, низкий и как базовый социальный стандарт не выполняет своей функции", - говорят в Минсоцполитики.

До величины прожиточного минимума привязаны более 180 различных видов выплат. Часть из них не имеет никакого отношения к прожиточному минимуму как базовому социальному стандарту. Например, штрафы, сборы, денежные взыскания.

В министерстве называют это сдерживающим фактором для приближения размера прожиточного минимума к его фактическому значению. Ведь увеличение автоматически приводит к пересчету значительного количества выплат и необходимости поиска дополнительных расходов бюджетов всех уровней.

"Прожиточный минимум - это базовый государственный социальный стандарт. Он должен быть основой для определения размеров социальных гарантий и доходов. Это, в частности, минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту и другие государственные социальные пособия. Поэтому важно, чтобы размер прожиточного минимума был достаточным для удовлетворения базовых потребностей людей и был средством предупреждения и сокращения масштабов бедности ", - рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

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Минсоцполитики разработало ряд законопроектов по повышению размера прожиточного минимума. Они уже одобрены Кабмином и поданы в Верховную Раду.

Министерство социальной политики предлагает постепенно повышать прожиточный минимум в Украине. В следующем году он может вырасти на 14%, 2023 г. - 15%, 2024 - на 25%. В этом году общий показатель прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц составляет с 1 января - 2189 грн, с 1 июля - 2294, с 1 декабря - 2393 грн. Его используют для расчета социальных выплат, индексации зарплат.