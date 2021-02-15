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понедельник, 15 февраля 2021 10:52

Объяснили, почему газ населению продают вдвое дороже себестоимости

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Объяснили, почему газ населению продают вдвое дороже себестоимости
Часть дохода "Нафтогазу" нужно выделить на уплату налогов. Фото: unsplash

Газ для населения продают с существенной наценкой, из которой средства идут на оплату субсидий и налогов.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в интервью "Радио Свобода".

"Себестоимость добычи - примерно 2,6 гривны. То есть в 2-3 раза меньше, чем цена, которую сейчас платит население. Нужно еще учесть тариф на передачу. Но в принципе в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена", - говорит Витренко.

По его словам, возникает вопрос, почему не продавать газ для населения по себестоимости.

"Себестоимость, условно, 2,6 гривны, почему бы не продавать по 2,6 гривны, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего платить", - объяснил Витренко.

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По его словам, часть дохода "Нафтогазу" нужно выделить на уплату налогов.

"Еще есть оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления. Это тоже расходы. Поэтому, если "Нафтогаз" будет работать только по себестоимости, компания не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды. А "Нафтогаз" практически всю прибыль платит в бюджет", - добавляет чиновник.

Он убежден, если компания не будет платить налоги в таком объеме, то в бюджете не хватает средств на субсидии, зарплаты учителям, медикам, пенсии, оборону.

Если в квартире холодно из-за некачественного отопления, украинцам советуют пригласить перерасчет за услугу.

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