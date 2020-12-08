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вторник, 08 декабря 2020 13:08

Объяснили, от кого государство получает больше всего налогов

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Объяснили, от кого государство получает больше всего налогов
В этом году налоги рядовых украинцев по потреблению и труду составляли 73% бюджета страны. Фото: unsplash

Утверждение о том, что больше всего налогов в госбюджет поступает от крупного бизнеса - манипуляция. На самом деле речь идет о средствах потребителей, которые предприниматели перечисляют в казну.

Так считают аналитики ресурса "Ціна держави".

Речь идет о случае в эфире "Свободы слова", где заместитель председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников заявил: "Основная уплата - это крупные налогоплательщики. Те же олигархи".

Аналитики говорят, что в студии продемонстрировали инфографику от ГНС, где на крупных налогоплательщиков приходится 61,2% поступлений в бюджет. По их словам, и утверждение, и график является манипуляциями.

"В этом году налоги рядовых украинцев по потреблению и труду составляли 73% бюджета страны, а уже в 2021 году эта доля возрастет до 78% от всех поступлений расширенного бюджета. Не учли и налогов с доходов физических лиц, которые на втором месте и принесли в казну уже 295 млрд грн за 10 месяцев 2020 года", - объясняют эксперты.

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Они предполагают, что 403,7 млрд грн с "крупных налогоплательщиков" - на самом деле налоги с потребления, которые чаще всего платят рядовые украинцы. Бизнес в этом случае выступает налоговым агентом, который перечисляет в казну, в частности, акцизы и налог на добавленную стоимость.

В частности, НДС пополнил бюджет за 10 месяцев на 381 млрд грн. Это налог на потребление, потому что в конечном итоге он оплачивается конечным потребителем. Это не плата за бизнес и он не является затратами бизнеса.

"Налог на прибыль предприятий, который платит весь бизнес, а не только олигархи, составил 108 млрд грн. Так откуда взялись эти 403,7 млрд?", - резюмируют аналитики.

Объем отчисленных налогов и сборов в госбюджет от крупных налогоплательщиков в январе-ноябре 2020 года составил 362,3 млрд грн.

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