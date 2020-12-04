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суббота, 05 декабря 2020 21:10

Объяснили, от чего зависит цена на газ

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Объяснили, от чего зависит цена на газ
Спекулянты заинтересованы, чтобы в газовых хабах цена постоянно менялась. Фото: unsplash

В Украине нет ценового индикатора, который бы стал точкой отсчета для стоимости газа. Нас привязали к так называемому паритету импорта. В европейских странах такие индикаторы есть, рассказываетGazeta.ua эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"Если бы в Украине работала газовая биржа, на которой бы продавали половину потребляемого ресурса, тогда ее котировки стали бы точкой отсчета цен для всех потребителей. А у нас цены привязаны к котировкам, которые формируются на нидерландском газовом хабе TTF. Они являются спотовыми, то есть образуются сейчас, в конкретный момент. Эти котировки не охватывают двусторонних договоров, средне или долгосрочных контрактов", - говорит эксперт.

По его словам, когда речь идет о годовых или многолетних контрактах, например Нафтогаза с Газпромом, там обычно цена определяется по неизменной в течение определенного периода формуле. Он объясняет: если усреднять цену с учетом этих контрактов, она окажется ниже, чем спотовая, которая формируется в конкретный момент на электронном сервере в Нидерландах.

"Но мы привязались к этим хабам. Там торгуют не только производители газа - то есть те, кто его добывает. И покупают не только потребители. В хабах работают спекулянты, которые перепродают газ. При этом они не имеют хранилищ, никуда этот газ не перекачивают. Покупают абстрактные электронные кубометры. Эти спекулянты заинтересованы, чтобы в газовых хабах цена постоянно менялась и в как можно большем диапазоне", - говорит Рябцев.

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Он объясняет, что привязав внутреннюю цену к таким хабам, мы импортируем вместе с газом инфляцию, девальвацию, спекуляцию и все другие вещи, которые не имеют ничего общего с соотношением спроса и предложения.

"В Украине должен быть собственный индикатор. Им могут быть котировки газовой биржи. Появился законопроект № 4400. К нему есть большое количество вопросов, но это все же попытка решить проблему - создать в Украине внутренний рынок. Тогда можно будет говорить об экономической обоснованности и доступности цен на газ как инфраструктурный продукт. То есть такой, от стоимости которого зависят цены на многие товары и услуги в Украине", - убежден эксперт.

Полную версию беседы с экспертом по энергетическим вопросам Геннадием Рябцевым читайте по ссылке.

Тарифы на услуги распределения природного газа повысят в следующем году. В частности тариф "Киевоблгаза" вырастет с 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр, без НДС, "Киевгаза" - с 0,28 грн до 0,32 грн, "Одессагаза" - с 0,79 грн до 0,89 грн, "Полтавагаза" - с 1,09 грн до 2,07 грн, "Херсонгаза" - с 0,94 грн до 1,8 грн, "Луганскгаза" - с 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.

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