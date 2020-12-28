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Объяснили, кто должен вернуть государству субсидию

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Объяснили, кто должен вернуть государству субсидию
Есть случаи неправомерного получения субсидии. Фото: pixabay

Если человек получил субсидию неправомерно, его обяжут вернуть деньги.

Проверять доходы украинцев, которые хотят получить или получают эти выплаты, будет Министерство финансов, пишет tsn.ua.

По словам Министра социальной политики Марины Лазебной, есть 3 программы верификации.

"1-я - это проверка доходов, когда человек хочет оформить выплаты. Когда субсидию назначили, Министерство финансов проверяет все данные касательно реестров недвижимого имущества, покупок на сумму от 50 тысяч гривен, неуплаты ЕСВ за 3 месяца. Так определяется, действительно ли человек малообеспеченный. 3-й этап - через 3 года вновь проводится верификация", - говорит Лазебная.

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По ее словам, есть случаи неправомерного получения субсидии.

"Если человек не умышленно это сделал, а из-за ошибки, это учтут, он не будет возвращать денег. Если были скрыты доходы или имущественное положение, тогда вернуть средства придется", - подчеркнула министр соцполитики.

Право на получение субсидии теперь будут иметь больше украинцев. В общем в этом году правительство трижды пересматривало программу получения помощи.

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