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четверг, 26 сентября 2019 21:10

Объяснили, как должен выглядеть настоящий фискальный чек

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Объяснили, как должен выглядеть настоящий фискальный чек
Предпринимателей обяжут выдавать фискальный чек с юридическим адресом, идентификационным кодом, информацией, что и когда купили. Фото: dpsscn.gov.ua

В Украине 70% товарных чеков поддельные. Люди не могут пожаловаться на ресторан или кафе, потому что получают "липовый" счет. За ним заведение в конце рабочего дня только и может, что подвести кассу, рассказал Gazeta.ua директор Союза защиты прав потребителей Максим Несмиянов.

"Теперь предпринимателей обяжут выдавать фискальный чек с юридическим адресом, идентификационным кодом, информацией, что и когда купили. Клиент без проблем сможет написать жалобу, если его права нарушили ", - говорит Несмиянов.

По его словам, сегодня потребители незащищенные. Предприниматели часто злоупотребляют своими правами.

"Реальный случай - человек купил смартфон, но телефон в пределах магазина продал один ФЛП, а гарантию на него - другой. Через месяц последний закрыли. В результате покупатель не может вернуть телефон за гарантийным случаем. Потребителям, которые попадают в подобные ловушки, в основном ничего не удается сделать. Их жалобу могут безрезультатно рассматривать до двух лет ", - объясняет директор Союза защиты прав потребителей.

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К проверкам предприятия могут заблаговременно подготовиться, добавляет он.

"Информация о перечне проверок с датами и адресами - открытая. Если дела совсем плохо, то можно быстро ликвидировать ФЛП, чтобы не было лишних вопросов", - резюмирует Несмиянов.

С 1 октября 2020 года потребители смогут пожаловаться на продавцов, которые не выдали или предоставили поддельный фискальный чек. Сделать это смогут люди, совершившие покупку на сумму от 850 грн. Предпринимателей заставят вернуть клиентам 100% стоимости приобретенных товаров.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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