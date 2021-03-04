Объяснили, где можно получить ипотеку под 7%

Семьи уже начали получать первые ипотечные кредиты под 7%. Фото: pexels.com

Украинцы, которые хотят воспользоваться программой "Доступная ипотека 7%", должны обратиться в банки, присоединившиеся к программе.

С 1 марта семьи уже начали получать 1-е ипотечные кредиты под 7%, рассказал министр финансов Сергей Марченко сайта "Сегодня".

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"Люди будут иметь дело с уполномоченными банками, с которыми Фонд заключит договоры. 26 февраля подписаны такие соглашения с 7 банками. Среди них - государственные Укргазбанк, Приватбанк и Ощадбанк, а также коммерческие -"Глобус", Кредобанк, Мегабанк и "ОТП банк". Это - 1-я волна. Позже банков станет больше", - сказал Марченко.

1-е 7 банков в Украине заключили соглашения для реализации госпрограммы доступной ипотеки под 7%. Соглашения для участия в программе уже заключили Укргазбанк, Ощадбанк, "Глобус", Приватбанк, Мегабанк, Кредобанк и "ОТП банк".