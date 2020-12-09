Объяснили, что в этом году существенно повлияло на падение ВВП

Уменьшение объемов ВВП в январе-октябре 2020 года ориентировочно оценивают на уровне 5,2%.
Об этом говорится в обзоре экономической активности от Минэкономики.
Инвестиционная пауза в области машиностроения, низкий уровень агросырья для переработки в пищевой промышленности, снижение потребления электроэнергии сдерживали развитие промышленного производства.
Преобладание пессимистичных настроений бизнеса, а также неопределенность относительно продолжительности и характера карантина продолжали сдерживать развитие экономики.
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В сельском хозяйстве хоть и произошло замедление падения, однако его глубина остается достаточно существенной из-за низкой прошлогодней урожайности поздних агрокультур.
Среди отраслей, которые продемонстрировали улучшение динамики - строительная, сферы торговли и транспорта. В последнем случае на развитие отрасли повлияло увеличение транзита природного газа в страны ЕС и его ре-экспорт в условиях подготовки к зимнему периоду.
Европейский Союз выделил Украине €600 млн макрофинансовой помощи. Это первый перечислен транш кредита в размере €1,2 млрд.
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