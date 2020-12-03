Объем онлайн-покупок в Украине увеличился в 5 раз

В связи с карантином магазины были вынуждены пойти в онлайн. Фото: pexels.com

С начала карантина украинцы начали более активно осуществлять покупки онлайн. С марта в интернете массово покупают одежду, маски, антисептики, товары для дома и гаджеты для дистанционной работы.

Спектр товаров, которые украинцы заказывают в интернет-магазинах огромен. Люди говорят, что совершать покупки в сети удобнее, поскольку есть время подумать и сравнить цены в разных магазинах, передает УНИАН.

Владельцы магазинов отмечают, что пандемия подтолкнула их к ведению сайтов. Магазины были вынуждены пойти в онлайн. По словам продавцов магазинов одежды, с начала пандемии, охват онлайн-аудитории увеличилось в 5 раз.

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Вместе с тем участились случаи мошенничества в Интернете. По информации Держспоживслужбы, за 9 месяцев карантина было получено 1200 жалоб по поводу мошенничества со стороны продавцов. Украинцам рекомендуют перед оформлением заказа в Интернете проверить подлинность предпринимателя в реестре предпринимателей.

Однако многие продавцы работают в Украине без регистрации. Даже создание сайта не является доказательством того, что предприниматель зарегистрировал свою деятельность. В этом случае покупатели никак не защищены от возможного мошенничества со стороны продавцов.

Общество с ограниченной ответственностью в Украине можно зарегистрировать онлайн. Вести бизнес в Украине можно как предприниматель - ФЛП - или через юридическое лицо, одной из форм которой является ООО.